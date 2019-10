Milan-Spal: diretta tv, streaming e pronostico. Le quote

Il Milan staziona in tredicesima posizione con soli dieci punti all’attivo e si trova ad ospitare la Spal dopo la sconfitta pattuita all’Olimpico contro la Roma. I rossoneri contano più reti subite che fatte; si tratta di un periodo molto buio per la squadra presa al comando da Stefano Pioli solo da poche settimane.

Situazione complicata anche quella della Spal. Gli emiliani arrivano a San Siro dopo il pareggio casalingo ottenuto contro il Napoli. La loro posizione in classifica è deficitaria, essendo la squadra ferrarese in piena zona retrocessione avendo conquistato solamente 7 punti su 9 giornate e con 16 gol subiti si confermano come una delle peggior difese del campionato di Serie A.

LEGGI ANCHE: Serie A calcio a 5, 6a giornata: ecco il prossimo turno

Le possibili chiavi della partita

I padroni di casa adotteranno un 4-3-3. Piatek sembra essere confermato come titolare in avanti e a suo supporto i candidati sono Suso e Calhanoglu. Pioli lascia comunque aperta l’ipotesi di Leao. Bonaventura potrebbe essere confermato a centrocampo e Bennacer dovrebbe essere preferito a Biglia. C’è anche l’ipotesi di provare il brasiliano Duarte sulla corsia destra, mentre sono sicuramente fuori causa Ricardo Rodriguez e Caldara, quest’ultimo tagliato fuori vista la sua condizione fisica non ottimale.

Il sodalizio emiliano contro il Milan sembra essere pronto a cambiare qualcosina rispetto alla formazione vista contro il Napoli. Tra i pali sarà confermata la presenza di Berisha, ma in difesa riposerà Igor. Al suo posto Cionek, insieme a Vicari e Tomovic. A centrocampo confermati Strefezza e Reca sulle fasce, mentre al centro ci saranno Kurtic, Valdifiori e Murgia, con Missiroli che riposerà. Assenza che pesa tanto è quella di Di Francesco, sostituito in avanti da Floccari in coppia con Paloschi,

Le quote e il pronostico di Milan-Spal

Quote dei bookmakers che danno il Milan favorito con il loro successo che si attesta a 1.51, il pareggio a 4.30 e la vittoria della Spal a 6.85. Si tratta comunque di una partita incerta, con i rossoneri che usciranno probabili vincitori nella speranza di scacciare via la crisi.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Milan-Spal si potrà vedere in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it