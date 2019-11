Roma-Napoli: diretta tv, streaming e pronostico. Le quote





Sabato 2 Novembre alle 15:00 si giocherà all’Olimpico di Roma l’anticipo che aprirà l’undicesima giornata di Serie A, Roma-Napoli.

La Roma vince e convince

Nell’ultimo turno di campionato la Roma di Fonseca ha portato a casa tre punti giocando una splendida partita alla Dacia Arena contro l’Udinese, consolidando così la quarta posizione in classifica a 19 punti. Una partita in cui i giallorossi hanno dimostrato di avere quantità e qualità su tutti i fronti del campo.



I lupacchiotti si presentano allo scontro diretto contro il Napoli con Fazio squalificato e con l’infermeria sempre piena: out Cristante, Mkhitaryan, Diawara, Kalinic, Pellegrini. Sarà un match aperto a qualsiasi risultato data la forza delle due squadre che lottano per un posto in Champions League. La vittoria della Roma è quotata dai bookmakers 2,68, da non sottovalutare la quota del pareggio quotata a 3,70 e la quota di Dzeko, a secco ad Udine nonostante i quattro gol, come marcatore quotato a 2,20.

Furia Napoli fermato dal Var

Contro l’Atalanta di Gasperini, il Napoli è andato su tutte le furie complice il contatto in area bergamasca fra Kjaer e Llorente che, nonostante sia sembrato netto, non ha spinto Giacomelli e il VAR ad assegnare il penalty a favore dei partenopei. Dalla stessa azione è poi nato il pareggio atalantino firmato da Ilicic.



Complice questo risultato, il Napoli continua a gattonare in classifica e si trova ora al sesto posto a ridosso della zona Champions League, dopo essersi fatto scavalcare dalla stessa Roma e dalla Lazio. La sfida dell’Olimpico per i partenopei significa rimettersi totalmente in gioco e stabilire chi merita un posto per l’Europa che conta. La vittoria degli azzurri è quotata a 2,70.

Dove vedere Roma-Napoli in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

