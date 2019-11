Lecce-Sassuolo: diretta tv, streaming e pronostico. Le quote

Lecce-Sassuolo è una delle sfide dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. La partita verrà giocata al Via del Mare di Lecce domenica 3 Novembre alle ore 15.

I padroni di casa del Lecce occupano con 9 punti la sedicesima posizione in classifica e, dopo aver bloccato sul pari Milan e Juventus, hanno sfiorato la vittoria nell’ultimo turno in casa della Sampdoria, vedendo sfumare i tre punti proprio nei minuti di recupero. Un successo in casa di una diretta concorrente avrebbe permesso ai salentini di compiere un importante passo in avanti in ottica salvezza.

Lo stesso che al Via del Mare cercherà di ottenere il Sassuolo, che occupa la quindicesima posizione in graduatoria, con gli stessi punti del Lecce ma con una partita da recuperare. In casa neroverde niente viene dato per scontato, ma c’è da scommettere che la dirigenza si aspettasse qualcosa di più da Roberto De Zerbi, il quale invece stenta ancora a far decollare la sua audace proposta di gioco pur potendo contare su uomini di sicuro spessore in attacco come Berardi, Caputo e il talentuoso Boga. La trasferta in Puglia può essere l’occasione per un cambio di marcia e per trovare quell’equilibrio che fino a oggi è mancato.

LEGGI ANCHE: Calendario Champions League 2019/20: orari partite italiane e gironi

Le probabili formazioni di Lecce-Sassuolo

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Shakhov, Tabanelli; Mancosu, Falco; Lapadula

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Traore, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Boga

Quote e pronostico di Lecce-Sassuolo

Le quote dei bookmakers parlano di equilibrio: il successo del Lecce quota 2.50, il pareggio 3.30 e la vittoria del Sassuolo 2.85. Tra le altre quote invece, troviamo il Goal a 1.65, l’Over 2.5 a 1.80 e l’Under 2.5 a 1.98.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Lecce-Sassuolo verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN, anche sul satellite (canale 209 Sky).

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it