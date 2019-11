Fiorentina-Parma: diretta tv, streaming e pronostico. Le quote

Fiorentina-Parma è una delle sfide dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Le squadre scenderanno in campo domenica 3 novembre alle ore 18.00 allo stadio Franchi di Firenze.

La Fiorentina occupa l’ottava posizione in classifica con 15 punti ed è reduce da un’ottima vittoria in casa del Sassuolo nel turno infrasettimanale. Padroni di casa che dovranno fare a meno degli infortunati Lirola e Caceres e degli squalificati Pezzella e Ribery, quattro assenze molto importanti. L’ultima vittoria esterna però ha regalato energie positive ai toscani, che vogliono continuare a vincere per puntare all’Europa e per far divertire i propri tifosi.

Il Parma, dal canto suo, con 13 punti occupa la nona posizione in graduatoria ed è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Verona. Tanti, inoltre, gli assenti in casa dei ducali, che devono fare a meno di Inglese e Cornelius, tra gli altri, e vogliono comunque ritornare a far punti in una trasferta molto ostica.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma

Montella continua a dover fare a meno di Ribery, a cui si aggiunge anche l’assenza di capitan Pezzella, sempre per squalifica. Il tecnico campano rivedrà dunque i piani dietro, mentre in attacco potrebbe rivedersi Boateng da titolare insieme a Chiesa, con Sottil al posto dell’infortunato Lirola a destra.

Gagliolo non dovrebbe recuperare, gioca ancora Dermaku in mezzo alla difesa. Ancora una volta spazio al tridente leggero con Gervinho, Kulusevski e Karamoh.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Venuti; Sottil, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella, Kucka, Scozzarella, Barillà, Karamoh, Kulusevski, Gervinho.

Le quote e il pronostico

Sarà una gara aperta: il Parma può far male alla difesa Viola che concede sempre qualcosa agli avversari ed anche in questo match potrebbe essere così. Considerato, dunque, il momento delle due squadre, ecco che il pronostico Fiorentina-Parma non va verso il mercato 1X2, bensì la dritta ricade sul segno Goal Si Squadra Ospite. Al momento della stesura dell’articolo trovate al miglior moltiplicatore di 1.57.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Fiorentina-Parma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it