Shining: trama, cast e significato

Shining: trama, cast e significato

È da poco uscito nelle sale italiane Doctor Sleep, il capitolo due di Shining, il famoso film horror uscito nel 1980 tratto dall’omonimo libro di Stephen King. Per chi fosse interessato a vedere il seguito, è giusto dare una ripassata al prequel Shining, diretto da Stanley Kubrick.

La trama di Shining

Jack Torrance, ex insegnante disoccupato ha un brutto vizio: l’alcol. Quando il direttore dell’Overlook Hotel gli propone un lavoro come guardiano invernale dell’albergo, egli accetta con piacere sebbene allertato più volte sul fatto che il guardiano precedente era impazzito uccidendo l’intera famiglia brutalmente.

Jack non si fa intimidire e, necessitando di un lavoro, decide di accettare la proposta. Prende così la sua famiglia composta dalla moglie Wendy e il figlio Danny e si traferisce a vivere nell’hotel, sperduto tra le colline del Colorado. Danny ha un amico immaginario con il quale condivide la decisione presa dal padre, ma egli non è contento per l’amico, al contrario, è preoccupato per le voci che girano sull’hotel.

Danny possiede il dono della veggenza. Quando il capocuoco dell’albergo Dick Hallorann lo scopre, gli dice di non avvicinarsi mai alla stanza 237. Passa il tempo, ma l’esperienza lavorativa del guardiano non va come previsto. Danny ha continue visioni sul futuro; ossessionato da quanto Delbert ha fatto anni prima, Jack è sempre più irascibile.

Pur essendo stato avvisato, Danny entra nella camera 237 e quando esce è ricoperto di graffi. La madre è convinta che Jack sia il colpevole e che abbia causato lui quei danni al figlio, per via dei suoi ultimi strani comportamenti.

Intanto al guardiano si palesano le presenze che abitano l’hotel, le quali gli dicono che la famiglia sta cospirando alle sue spalle e lo spingono a fare folli azioni contro i suoi cari. La storia di Delbert e della sua famiglia sta per ripetersi contro i Torrance.

Gli Uomini d’Oro: trama, cast e anticipazioni. Quando esce al cinema

Il significato di Shining

Il regista Kubrick ha più volte parlato di collegamenti tra il film Shining e il saggio di Sigmund Freud Il Perturbante, in cui lo psicologo parla della paura. Il termine perturbante in tedesco (heimlich) ha due significati: “familiare, non segreto” e allo stesso tempo “nascosto, celato”. Il nome dell’hotel, Overlook, contiene anch’esso doppio significato: “controllare con lo sguardo”, “lasciarsi sfuggire”.

Il film gioca su questi significati binari e vuol far riflettere sul fatto che anche qualcosa a noi caro e familiare può diventare un mostro da cui fuggire (in questo caso il padre\marito che perseguita la famiglia).

Da chi è composto il cast

In Shining, film diretto da Stanley Kubrick, recitano Jack Nicholons (Jack Torrance), Shalley Duvall (Wendy), Danny Lloyd (Danny), Scatman Crothers (il cuoco Halloran). Loro sono i personaggi principali, seguiti poi dagli altri, tra le più famose ricordiamo le gemelle simbolo del film Lisa e Louise Burns.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it