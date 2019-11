Olympique Marsiglia-Lille: diretta tv, streaming e pronostico

È fissato per sabato 2 Novembre alle ore 17:30 l’attesissimo match Olympique Marsiglia-Lille, che si disputerà al Vélodrome di Marsiglia e sarà valido per la dodicesima giornata della Ligue 1 2019/2020.

OM che dovrà darsi una svegliata, sopratutto dopo l’ultima sconfitta rimediata con il Monaco per 2-0. I giocatori del tecnico André Villas-Boas possono ancora puntare alla parte altissima della classifica, visti i sedici punti che detengono e le sole due lunghezze di differenza rispetto alle altre squadre occupanti i posti che permettono l’accesso in Champions.

Situazione diversa invece quella del Lille, che con l’ultima vittoria per 3-0 contro il Bordeaux ha conquistato il momentaneo terzo posto in classifica, ad un solo punto dal Nantes secondo. Gli uomini di Galtier, pur essendo partiti molto a rilento, sembra che adesso abbiano trovato un’equilibrio solido, sopratutto nel reparto difensivo, dove adesso la condizione è migliorata rispetto a prima. Importante il ritorno al gol di Rémy che, dopo un lungo stop, è tornato pienamente a disposizione del tecnico. Da sottolineare invece sono le pesanti assenze dei giovani Renato Sanches e Timothy Weah.

Olympique Marsiglia-Lille, il pronostico:

Vista la condizione in classifica di entrambe le squadre, dovrebbe trattarsi di un match molto equilibrato. Il Lille è in una condizione al top e grazie ad una squadra ricca di giovani che sta lottando per obbiettivi importanti, la squadra di Galtier ha l’entusiasmo alle stelle.

Olympique Marsiglia che invece viene come detto dalla disfatta in casa del Monaco e dunque darà il massimo per ripartire, far punti e riuscire a scavalcare il Lille che si trova a soli due punti di distanza. Vista l’importanza per entrambe le squadre di fare bene, ci aspettiamo un match ricco di emozioni e che potrebbe portare in dote anche tanti gol.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN, in streaming e sul satellite (canale 209 di Sky).

