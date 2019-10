X Factor 2019: ospiti e anticipazioni secondo live stasera 31 Ottobre

Stasera secondo live per X Factor 2019, condotto come al solito da Alessandro Cattelan, che sarà affiancato dalla giuria e dai concorrenti scelti proprio dai giudici agli Home Visit di Berlino. Come al solito, lo show sarà ospitato all’interno dello spettacolare X Factor Dome.

X Factor 2019: le assegnazioni

Durante il Daily di oggi, condotto da Luna Melis, abbiamo scoperto le assegnazioni dei giudici per i loro concorrenti. Dopo l’eliminazione di Mariam Rouass nel primo live, i giudici hanno deciso. Incontrando la squadra, Malika Ayane si è detta sorpresa di aver salvato tutti i suoi Under Uomo. Sfera Ebbasta, invece, ha incolpato gli haters per aver perso un’Under Donna. Avrebbero evitato di votare le sue ragazze per odio verso di lui. Ma entriamo nel vivo delle assegnazioni.

Samuel: Categoria “Gruppi”

Samuel ha assegnato “7 Rings” di Ariana Grande ai Sierra, “Clock Go Forward” di James Bay ai Seawards e “Take Ü There” di Skrillex e Diplo ai Booda.

Mara Maionchi: Categoria “Over”

Determinata a passare indenne anche il secondo turno, Mara Maionchi ha operato scelte piuttosto ricercate: Marco Saltari porterà sul palco “My Sweet Lord” di George Harrison, Eugenio Campagna “Scomparire” di Giovanni Truppi e Nicola Cavallaro “Old Town Road” di Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus.

Malika Ayane: Categoria “Under Uomini”

Malika Ayane punterà su canzoni in italiano e brani interpretati da donne, nonostante la sua squadra sia formata da uomini: “In Alto Mare” di Loredana Bertè per Davide Rossi, “Cieli Immensi” di Patty Pravo per Enrico Di Lauro e “La Notte” di Arisa per Lorenzo Rinaldi.

Sfera Ebbasta: Categoria “Under Donne”

Sfera Ebbasta si è dovuto separare da Mariam Rouass nel primo Live, ha mantenuto le sue indicazioni anche per stasera, avvisando le ragazze che dalla prossima deciderà lui. Quindi, Giovanna Petralia (che canterà senza la sua arpa) porterà “Summertime Sadness” di Lana Del Rey, mentre Sofia Tornambene “Fix You” dei Coldplay.

X Factor 2019: gli ospiti di stasera

Due ospiti d’eccezione per il secondo live: il ritorno dei Maneskin e Lewis Capaldi come ospite internazionale, al suo debutto ne format di Sky. L’opening sarà all’insegna del green con particolare attenzione all’ambiente e al rispetto del pianeta. X Factor 2019 sarà visibile non solo su Sky, ma anche in streaming on demand.

