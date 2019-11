Genoa-Udinese: diretta tv, streaming e pronostico. Le quote

Domenica 3 novembre alle ore 15, andrà in scena per l’undicesima giornata di Serie A 2019/20 Genoa-Udinese allo stadio Luigi Ferraris. Match delicato tra due squadre che vogliono risalire la classifica per puntare a una salvezza tranquilla, senza il rischio di sorprese a fine stagione.

Come arriva alla partita il Genoa

Il Genoa del nuovo allenatore Thiago Motta non si discosta dal 4-2-3-1 con la fase offensiva gestita da Agudelo, Pandev e Kouamé alle spalle di Pinamonti. Ancora out Favilli, Pajac e Criscito, mentre è in dubbio Lerager. Attualmente il Genoa si trova in diciassettesima posizione, ma sembra aver ritrovato fiducia con l’avvento del nuovo tecnico.

Come arriva alla partita l’Udinese

L’Udinese si trova attualmente in quattordicesima posizione con 10 punti. Prima delle ultime due giornate contro Atalanta e Roma, i friulani godevano della miglior difesa, ma il 7-1 contro i bergamaschi e lo 0-4 contro la Roma hanno capovolto la situazione. Esonerato Tudor, in panchina andrà il suo vice Gotti che si affiderà al 3-5-2 con Okaka e Nestorovski in attacco. Sema e Ter Avest i favoriti sulle due corsie laterali. Torna Opoku dopo aver scontato la giornata di squalifica.

Dove vedere Genoa-Udinese in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV.

Le quote e il pronostico di Genoa-Udinese

Lo scarso rendimento difensivo dell’Udinese nelle ultime due giornate e l’ottimo stato di forma del Genoa, nonostante la sconfitta di Torino contro la Juventus nei minuti finali, fanno pensare a una possibile vittoria del Grifone di Thiago Motta. Nonostante ciò, sarà una partita combattuta tra due squadre che vogliono accaparrarsi i tre punti. Le quotazioni si aggirano attorno all’1.95 per la vittoria della squadra di casa, a 3.40 per il pareggio e a 4.00 la vittoria della squadra ospite.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it