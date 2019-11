Dove vedere Spal-Sampdoria in diretta streaming o in tv

L’undicesima giornata della Serie A 2019/2020 si concluderà con il posticipo Spal-Sampdoria, che andrà in scena lunedì 4 novembre alle ore 20:45 allo stadio Paolo Mazza. Partita importante tra due squadre che occupano l’ultima e la penultima posizione in campionato. La voglia di dare una gioia ai tifosi da parte di entrambi gli allenatori darà luogo a una partita aperta a ogni risultato.

Come arriva alla partita la Spal

La squadra di Leonardo Semplici non vive un momento facile. Dopo aver perso anche contro il Milan, la Spal si trova attualmente in penultima posizione in classifica con 17 gol subiti e solamente 7 fatti. Il tecnico darà spazio al 3-5-2 con Floccari e Petagna verso la conferma in attacco. Ancora out Fares, Di Francesco e D’Alessandro. Nonostante la classifica deficitaria, il patron Simone Colombarini ha dichiarato che la squadra sta giocando bene, ma sta raccogliendo molto poco e che ancora vi è fiducia nel progetto del tecnico.

Come arriva alla partita la Sampdoria

La Sampdoria, anche dopo il cambio in panchina, non è riuscita ancora ad avere la reazione sperata dai tifosi: Claudio Ranieri ha infatti collezionato solamente due punti in tre partite dal suo esordio, contro Roma e Lecce. Per questa partita, il tecnico si affiderà al 4-4-2 per superare le difficoltà. In avanti, Bonazzoli è favorito al fianco di Quagliarella su Gabbiadini, mentre in difesa ancora in ballottaggio Ferrari e Murillo. Attualmente i blucerchiati si trovano in ultima posizione in classifica con solamente 6 reti segnate e 19 subite. Neanche il bomber Fabio Quagliarella riesce a trascinare la squadra, e questa stagione ha realizzato solamente una rete, per giunta su calcio di rigore.

Le probabili formazioni di Spal-Sampdoria

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru; Rigoni, Ekdal, Bertolacci, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella

Dove vedere Spal-Sampdoria in diretta tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

