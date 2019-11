Quando esce il nuovo album di Ozzy Osbourne: data e anticipazioni

L’attesa per i fans del Madman sta per finire: a dieci anni dall’ultimo disco Scream del 2010, è in arrivo il nuovo album di Ozzy Osbourne, ex frontman dei gloriosi Black Sabbath. A rivelarlo, la moglie Sharon: “Ozzy ha avuto un incidente bruttissimo, ma è ancora qui. Ha appena finito di lavorare al suo nuovo disco, che uscirà a gennaio“.

Un anno difficile per Ozzy Osbourne

E già, non è stato un anno facile per Ozzy quello che sta per terminare: dopo la polmonite di gennaio, è incorso in un incidente domestico che lo ha costretto a una lunga degenza, dovendo di conseguenza rimandare il suo tour europeo: sarebbe dovuto cominciare nel 2020 ma sarà rimandato, pare, al 2021. “Non sto morendo, mi sto riprendendo: ci vuole un po’ più di quanto pensassi“, ha aggiunto Osbourne, che ha 70 anni.

Il nuovo disco di Ozzy Osbourne: cosa aspettarsi?

Per ora non si sa molto, l’unico brano svelato è Ordinary Man. Ozzy ha definito il suo nuovo lavoro “Il più grande che abbia mai registrato” dopo mesi trascorsi, come dice “Nell’autocommiserazione“. A dargli una scossa, la collaborazione con Post Malone, il quale lo ha voluto ospite su Take What You Want, inserito nell’album Hollywood’s Bleeding. Un momento fondamentale per l’artista: “Se non fosse per questo disco, sarei ancora steso nel letto pensando: ‘Starò qui per sempre‘”, prosegue Ozzy. “La musica mi è mancata così tanto. E i miei fan sono così leali e buoni. Fino alla realizzazione dell’album pensavo di morire“.

Il nuovo disco sarà senza Zakk Wylde

Quel che è sicuro è che il chitarrista Zakk Wylde stavolta non sarà della partita, mentre il produttore di Post Malone, Andrew Watt, sarà al suo fianco. Con lui, Ozzy ha già lavorato in Take What You Want. A tutt’oggi ancora ignote la data esatta (si sa solo il mese, gennaio 2020), il titolo dell’album e la tracklist.

