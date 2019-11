Fantacalcio 2020: i migliori centrocampisti dopo 10 giornate

Il centrocampo di una squadra di Fantacalcio è forse il reparto più delicato. Investire sul giusto interprete potrebbe significare trovarsi in casa un vero e proprio goleador, al pari di certi attaccanti. A questi fantasisti bisogna affiancare poi quei giocatori di quantità che sono sempre in grado di garantire un voto che vada dalla sufficienza in su. Analizziamo dunque i profili più interessanti visti fin qui in queste prime dieci giornate, comprendenti di fantamedie con i bonus inclusi.

Fantacalcio 2020: i punti fermi della mediana

Alejandro Gomez è uno di quei giocatori per cui si spende buona parte dei crediti. Spesso in grado di timbrare il cartellino, il fatto che sia inserito tra i centrocampisti lo rende molto appetibile. Il piede delicato del Papu è inoltre portatore di numerosi assist, già cinque in questo primo scorcio di campionato. Sempre in campo nelle dieci giornate finora disputate, la sua fantamedia è 8,45.

Periodo di grande forma per Miralem Pjanic che sta trascinando la Juventus a suon di grandi prestazioni. In nove partite giocate il bosniaco ha timbrato il cartellino per tre volte e ha dispensato tre passaggi vincenti, divenendo un prezioso elemento per questa fantastagione. Media alta anche per Luis Alberto (7,25), frutto sopratutto dei sei assist fin qui forniti ai compagni della Lazio. Non delude neppure l’esperto Frank Ribery della Fiorentina, con l’ottima media voto di 7,44.

Le rivelazioni di inizio stagione

Le sorprese della prima parte di campionato per quanto riguarda il reparto, non sono affatto poche. I fantallenatori si stanno godendo uno Stefano Sensi straordinario che, nelle sette presenze prima dell’infortunio rimediato contro la Juventus, ha realizzato tre reti e fornito ben quattro assist. La media voto del centrocampista dell’Inter si attesta così a 8,07. Restando in casa nerazzurra, è rinato un altro centrocampista: Antonio Candreva. Dopo le ultime annate abbastanza deludenti, l’esterno è tornato sui livelli espressi in passato alla Lazio. Per lui sette presenze condite da due gol e un assist, con annessa fantamedia di 7,21.

Il nome che non ti aspetti è di certo quello di Marco Mancosu, centrocampista del Lecce. Dieci presenze e ben cinque realizzazioni (di cui quattro dal dischetto). Un vero e proprio outsider dalla media voto stellare: 7,75. Note di merito anche per Erik Pulgar (Fiorentina), che ha costruito la sua media voto di 7,3 grazie ai tre rigori trasformati, e per Dejan Kulusevski (media voto 7,5), che con due gol e cinque assist sta contribuendo e non poco alla causa del Parma.

