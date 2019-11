Consigli Fantacalcio 2020: migliori attaccanti e possibili outsider

Il reparto offensivo è di fondamentale importanza in una squadra di Fantacalcio. Saper intuire quali sono gli attaccanti che segneranno valanghe di goal può voler dire creare una formazione imbattibile. Ecco quindi una breve rassegna di chi sta rispettando le premesse e alcuni consigli per il proseguimento del campionato.

Ronaldo, Immobile e i colombiani

Due consigli per gli acquisti? Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile, ma occhio ai crediti. Il portoghese è il nome più atteso e gettonato ad ogni asta del fantacalcio da due anni a questa parte. Portare CR7 alla propria corte significa spendere un enorme quantità di crediti, e questo potrebbe significare pregiudicare ulteriori acquisti. Un caso simile è rappresentato da Immobile. L’attaccante della Lazio sta veramente impressionando in questo primo scorcio di campionato e sono addirittura dodici le reti messe a segno in dieci partite. La fantamedia, nemmeno a dirlo, è la più alta in assoluto tra tutti i reparti: 10,95 compresi i bonus.

I colombiani sono ovviamente Luis Muriel e Duvan Zapata dell’Atalanta. L’accoppiata sudamericana viaggia a ritmi impressionanti: otto reti per il primo, sei per l’ex Napoli. Anche in questo caso la media voto è da capogiro. Quella di Muriel si attesta a 9,88 mentre quella di Zapata è solo leggermente più bassa (9,71).

Consigli fantacalcio 2020: i possibili outsider

Ecco alcuni consigli per puntellare l’attacco o per trovare quel giocatore che improvvisamente esploderà e farà le vostre fortune. Tra i prospetti più interessanti figura Yann Karamoh, ventunenne attaccante del Parma. Un talento potenziale, ancora non sbocciato del tutto e chissà che quello ducale non possa rappresentare il giusto ambiente per il ragazzo ivoriano.

In pochi hanno sicuramente puntato su un altro ivoriano, Jeremie Boga. L’attaccante del Sassuolo non sta affatto sfigurando: fin qui otto presenze, accompagnate da due reti e due assist e una media voto di 7,14. Niente male, dunque. Se nella vostra lega dovesse ancora figurare nella lista degli svincolati, fateci un pensierino.

