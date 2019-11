Il bacio dell’angelo caduto: trama, cast e quando esce il film

Il romanzo “Il Bacio dell’Angelo Caduto” di Becca Fitzpatrick sta per avere un adattamento cinematografico; la notizia di un film del libro era stata annunciata nel 2018, ma per tutto l’anno non ci sono state parole al riguardo. A rompere il silenzio è stata Kellie Cyrus, capo del progetto, la quale ha lasciato un commento su Twitter per assicurare il fan del lavoro in corso; ecco le sue parole:

“Mi dispiace fan di Hush Hush (titolo originale del romanzo). Vorrei avere delle novità per voi. Posso dirvi che di sicuro le cose sono in movimento e che (il film) non è stato cancellato. Ma sto aspettando come tutti voi informazioni. Buon mercoledì ed è il mio ultimo giorno sul set di #godfriendedme. Migliore crew e cast di SEMPRE“

Per quanto riguarda la data di uscita della pellicola nelle sale cinematografiche ancora non ci sono certezze. Ciò che sappiamo è che il film è in produzione e l’inizio delle riprese è previsto tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2020; possiamo aspettarci quindi il debutto del film entro il 2021. In attesa di nuove informazioni al riguardo, diamo un’occhiata alla trama e al cast.

Il Bacio dell’Angelo Caduto: la trama

Il primo capitolo della saga sviluppata dall’autrice Becca Fitzpatrick ruota intorno le vicende di Nora, una ragazza semplice e introversa che non è interessata alle storie d’amore; all’improvviso si presenta un ragazzo affascinante con un segreto pericoloso, si tratta di Patch, un angelo caduto che si innamora perdutamente di Nora. Coinvolti nella battaglia tra Caduti e Mortali, i due dovranno combattere e scegliere da quale parte stare.

Il Cast del Film

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti de Il Bacio dell’Angelo Caduto e quali personaggi interpretano all’interno del film: Liana Liberato e Wolfgang Novogratz vestono rispettivamente i panni di Nora e Patch. Per quanto riguarda il resto del cast, non ci sono ancora anticipazioni; non appena ci saranno nuove notizie al riguardo provvederemo ad aggiornarvi.

