Lorenzo Dalla Porta, ecco chi è il nuovo campione del mondo della Moto 3

Domenica 27 ottobre, per la prima volta un italiano è riuscito ad imporsi nel Mondiale di Moto 3. Grazie alla vittoria conquistata sul circuito australiano di Philip Island, Lorenzo Dalla Porta si è laureato campione del mondo con due gare di anticipo, portando in alto il tricolore italiano. Tre gare vinte e dieci podi, ma soprattutto tanta costanza di risultati, gli ha permesso di battere il suo rivale Canet, caduto in Australia e al terzo zero consecutivo. Il pilota italiano è sempre andato a punti, tranne che nel Gran Premio della Catalogna, quando è stato costretto al ritiro per un problema alla sua Honda. La sua moto ha il numero 48, anno di nascita della nonna Nicoletta, a cui Dalla Porta aveva promesso la vittoria del Mondiale.

Chi è Lorenzo Dalla Porta

Il ventiduenne pilota di Montemurlo (Prato) è il primo italiano a vincere il mondiale in Moto3, a quindici anni di distanza da Andrea Dovizioso, che trionfò quando la classe si chiamava ancora 125. Un risultato ottenuto grazie al supporto di una famiglia umile, che anni fa ha accettato una sfida che ha oggi portato il giovane Lorenzo sul tetto del mondo nella prima classe.

Dalla Porta nel 2012 vinse nel CIV 125, mentre il 2016 è stato l’anno del titolo nel CEV Moto3, prima di disputare la prima stagione mondiale completa nel 2017, dopo due “mezzi campionati” come sostituto di altri piloti, ha iniziato l’avventura da pilota ufficiale. L’approdo in Leopard l’anno scorso è stato la svolta: sono arrivati i primi podi, cinque nell’intera stagione, compreso il successo a San Marino. Nel 2019, come detto, grazie a dieci podi totali, di cui tre vittorie, l’ultima proprio a Phillip Island, ha portato Lorenzo Della Porta a festeggiare il suo primo titolo a livello mondiale, un risultato arrivato come sempre dopo una grande battaglia in pista.

Domenica scorsa, a caldo ha dichiarato: “La mia famiglia ha fatto tanti sacrifici in questi anni e sono davvero grato di averli sempre tutti attorno a me. Questo titolo è per mia nonna e per mio padre. Ringrazio anche la squadra per avermi dato sempre la miglior moto: dall’anno scorso abbiamo trovato la giusta intesa ed abbiamo sempre lavorato per ottenere il massimo. Non ce l’avrei fatta senza di loro, non avrei potuto chiedere di più. Sono sulle nuvole, il mio sogno si è realizzato“.

Nella stagione 2020 avverrà il salto di categoria. Dalla Porta infatti correrà in Moto 2 con il Team Italtrans, con cui ha firmato nelle scorse settimane un contratto di durata biennale. Sarà il compagno di Enea Bastianini in una squadra tutta italiana.

