DC Super Hero Hig: trama, cast e anticipazioni serie tv in streaming

Per l’uscita della sua nuova piattaforma streaming, HBO Max ha ordinato la produzione di 3 nuove serie tv di genere comedy: tra queste spicca DC Super Hero Hig. Lo show è una produzione Brownstone Productions in collaborazione con Warner Horizon Scripted Television; tra i produttori esecutivi troviamo la celebre attrice di Charlie’s Angels, ovvero Elizabeth Banks, insieme alla quale ci sarà Max Handelman, John D. Beck, Ron Hart, Dannah Shinder e l’attore Scott Weinger. Quest’ultimo, oltre a essere uno dei produttori esecutivi della serie tv, si occuperà anche della sceneggiatura. Per quanto riguarda l’uscita dello show, giacché non è stato ancora reso ufficiale il progetto di una prima stagione, non ci è dato sapere se e quando vedrà la luce. Chiaramente, trattandosi di una serie prevista per la nuova piattaforma streaming di HBO, non possiamo aspettarci un debutto prima di Maggio 2020 (data del lancio della piattaforma). Inoltre, sebbene in America sarà possibile accedere al catalogo tramite un’iscrizione di 14.99$, in Italia le cose potrebbero complicarsi: è probabile un’attesa maggiore, ma quasi certamente, in caso di un annuncio ufficiale della creazione della prima stagione, questa andrà in onda su Sky Atlantic, data la collaborazione tra HBO e Sky e il rinnovo del contratto di altri 5 anni. Non resta che attendere nuove informazioni sul futuro di DC Super Hero Hig; in attesa di ciò, possiamo scoprire qualche dettaglio in più circa la trama dello show.

DC Super Hero Hig: la trama

La trama della serie tv, come suggerisce il titolo, vedrà protagonisti i supereroi, presi in un momento ben preciso della loro esistenza: alla ricerca di una propria identità; ben lontani, cioè, dall’idea di salvare il Mondo e l’umanità. In particolare la storia ruoterà intorno un gruppo di liceali che frequentano una scuola per ragazzi particolarmente dotati. Alle prese con la loro vita adolescenziale, ricca di problemi e pressioni sul futuro, i ragazzi scopriranno di possedere qualcosa che va ben oltre la normalità e potrebbe portarli un giorno a essere dei leggendari supereroi.

Foundation: trama, cast e anticipazioni. Quando esce su Apple+

Il Cast della serie tv

Al momento, poiché DC Super Hero Hig ancora non ha visto conferme ufficiali sulla possibile creazione di una prima stagione, non ci sono notizie né anticipazioni sugli attori che potrebbero entrare a far parte del cast. Non appena avremo nuove informazioni al riguardo, provvederemo ad aggiornarvi.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it