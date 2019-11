Suburra 3: trama, cast e anticipazioni. Quando esce su Netflix

Il 2 Aprire 2019 Netflix, per la gioia dei fan, ha annunciato il via alla produzione di una terza stagione di una serie tv classe italiana: stiamo parlando di Suburra. Dopo l’incredibile successo della seconda stagione, erano in molti a chiedersi se lo show avrebbe avuto un seguito. Finalmente, Netflix ha dato la sua risposta definitiva: la storia di Suburra continuerà con nuovi episodi. Per quanto riguarda l’uscita della serie tv sul catalogo del colosso streaming è ancora piuttosto difficile riuscire a fare una previsione al riguardo. Dal momento che è in atto il casting per la terza stagione e le riprese ancora devono iniziare, è probabile che l’ottimistica speranza di un debutto del nuovo ciclo di episodi entro febbraio 2020 vada sostituita con una più concreta possibilità che la messa in onda traslitteri in autunno 2020 o addirittura all’inizio del 2021. Ricordiamo, inoltre, che il protagonista Alessandro Borghi è alle prese con il lavoro presso un altro set e, tra l’altro, presto lo vedremo nei panni di un personaggio di “Diavoli“, nuova serie tv italiana in attesa di approdare sul piccolo schermo. Mentre aspettiamo nuove informazioni sul futuro della terza stagione di Suburra, possiamo dare un’occhiata alla trama e al cast dello show.

Suburra 3: la trama

Al momento non sono trapelate anticipazioni su quella che sarà la trama della terza stagione di Suburra. Senza dubbio, continueremo a scoprire le vicende legate alla malavita romana, in particolare la vita e la sua evoluzione di Aureliano, Alberto Spadino, Lele, Sara e Amedeo alla luce di quanto accaduto nel finale di Suburra 2.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Suburra e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Alessandro Borghi veste i panni di Aureliano Adami; Giacomo Ferrara nel ruolo di Alberto Spadino Anacleti; Eduardo Valdarnini è Gabriele Lele Marchilli; Claudia Gerini interpreta Sara Monaschi; Filippo Nigro veste i panni di Amedeo Cinaglia; Francesco Acquaroli nel ruolo di Samurai.

