Union Berlino-Hertha Berlino: il primo derby della capitale in Bundesliga

Alle ore 18:30 allo Stadion An der Alten Forsterei si disputerà il primo storico Union Berlino-Hertha Berlino nella massima serie tedesca. Le due più note realtà della capitale teutonica si fronteggeranno in un match ricco di storia che però, fino ad oggi, mai si era giocato in Bundesliga.

E questo appuntamento si tiene ad una settimana esatta dai trent’anni della caduta del Muro di Berlino, che fino al 1989 divideva le due squadre: l’Union infatti faceva parte della parte Est, mentre l’Hertha dell’Ovest. Durante questo periodo storico, le due tifoserie erano addirittura amiche, nonostante tutte le divisioni del caso. Questo era dovuto soprattutto alla presenza all’epoca della Dinamo Berlino – situata ad est come l’Union -, squadra molto vicina al regime tedesco.

Successivamente sono invece arrivate tutte le divisioni tipiche delle squadre della stessa città,divenute quindi di conseguenza rivali. L’ultimo scontro tra queste due formazioni risale all’11 marzo 2013 in Zweite Bundesliga, la seconda serie tedesca: terminò con un pareggio, 2-2.

L’emozione maggiore sarà comunque quella dell’Union. Promossa in massima serie per la prima volta durante l’ultima stagione dopo aver attraversato tanti anni di difficoltà in cui ha rischiato anche il fallimento, arrivò a giocare in Coppa UEFA nel 2001/2002, dopo aver perso la finale di Coppa di Germania la stagione precedente contro lo Schalke 04.

Nella speranza che non avvengano scontri fra le due tifoserie, questa data rimarrà ben impressa nella storia e nella memoria della Bundesliga comunque vada a finire.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Hertha Berlino

UNION BERLINO (4-2-3-1): Gikiewicz; Trimmel, Friedrich, Subotic, Lenz; Andrich, Becker; Ujah, Gentner, Bulter; Polter

HERTHA BERLINO (4-2-3-1): Jarstein; Klunter, Boyata, Rekik, Plattenhardt; Duda, Skjelbred; Wolf, Kalou, Lukebakio; Ibisevic.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Union Berlino-Hertha Berlino potrà essere visto in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e Now TV.

