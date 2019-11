V Wars: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando esce

Giovedì 5 dicembre il catalogo Netflix si arricchisce con un nuovo titolo incentrato sul tema dei vampiri: stiamo parlando di V Wars. Lo show si basa sulla saga di romanzi scritta dall’autore Jonathan Maberry e la prima stagione si comporrà di 10 episodi dalla durata di un’ora circa ciascuno. Il regista, nonché produttore, della serie è Brad Turner; mentre gli showrunner sono William Laurin e Glenn Davis. Le riprese del primo ciclo di puntate hanno avuto luogo in Canada, precisamente nella regione dell’Ontario, tra giugno e ottobre 2018. Per chiunque fosse interessato a una nuova serie tv sui vampiri, potrà prenderne visione su Netflix il 5 dicembre, la data di debutto; ricordiamo che al momento il colosso streaming non offre più la possibilità di accedere ai suoi titoli presenti sul catalogo per mezzo del mese di prova gratuita: per usufruire dei servizi del sito, sarà quindi necessario scegliere uno dei pacchetti resi disponibili e abbonarsi a Netflix. In attesa di un eventuale trailer, non possiamo fare altro che scoprire qualche dettaglio in più sulla trama e dare un’occhiata al cast di V Wars.

V Wars: la trama

La trama dello show ruota intorno la figura di un dottore stravagante: Luther Swann, il quale si ritrova catapultato in un mondo pieno di orrori che aveva soltanto immaginato nei film. Prima di tutto, il suo migliore amico viene colpito da una strana malattia che lo trasforma in quello che sembra essere un vero e proprio vampiro bisognoso di nutrirsi di altri esseri umani. Obbiettivo del dottor Swann è quello di creare una cura per distruggere la malattia prima che si propaghi su tutto il pianeta e, insieme all’aiuto di alcuni colleghi e collaboratori, cercherà di salvare il suo migliore amico che, nel frattempo, diventerà proprio il leader dei nuovi predatori.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di V Wars e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Ian Somerhalder veste i panni del Dottor Luther Swann; Peter Outerbridge nel ruolo di Calix Niklos; Adrian Holmes è Michael Fayne; Jacky Lai interpreta la giornalista Kaylee Vo.

