Scams: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 6 novembre 2019 arriva su Netflix un nuovo titolo direttamente dal Giappone: stiamo parlando di Scams (fregature). Lo show ha già debuttato nel suo Paese d’origine su MBS il 30 Giugno 2019 e il colosso streaming ha deciso di acquistarne i diritti di distribuzione per esportarlo in ogni Nazione dove è presente la piattaforma. Lo show è diretto da Yûki Kobayashi, mentre alla sceneggiatura ha lavorato Jun Tsugita; della produzione si è occupato invece Hiroo Maruyama. La serie tv prende vita da un romanzo scritto da Daisuke Suzuki (Rojin Kui) e la prima stagione conterà 9 episodi dalla durata circa di 30 minuti. Scams sarà quindi disponibile a breve come titolo selezionabile dal catalogo Netflix; ricordiamo che al momento il colosso streaming non offre più la possibilità di accedere alla piattaforma tramite il mese di prova gratuita; per usufruire dei contenuti sarà quindi necessario iscriversi a uno dei pacchetti resi disponibili da Netflix e abbonarsi al servizio. In attesa del debutto della serie tv, possiamo goderci un estratto in lingua originale; lo proponiamo qui di seguito.

Scams: la trama

La trama di Scams ruota intorno alcuni ragazzi che si trovano coinvolti nel mondo della criminalità. In particolare, ci troviamo nella Tokio 2008 e Seijitsu Kusano è un ragazzo che si è da poco laureato in una prestigiosa università e ha trovato lavoro nel mondo della finanza. Mentre sembra tutto procedere in maniera tranquilla, l’azienda per cui lavora va in bancarotta in seguito allo scandalo Lehman Brothers. Seijitsu si trova costretto a tornare a casa e suo padre si ammala di tumore. Dovendo pagare sia le cure per suo padre che alcuni debiti relativi a tasse universitarie, il ragazzo si farà coinvolgere, insieme ad altri ragazzi, in truffe telefoniche a danno di anziani.

V Wars: trama, cast e anticipazioni della serie tv. Quando esce

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Scams e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Yosuke Sugino è il protagonista Seijitsu Kusano; Tomoya Maeno veste i panni del compagno di truffe Soichi Kiyomiya; Maika Yamamoto nel ruolo di Misaki Azuma; Junki Tozuka è Shotaro Tanaka; Masato Wada e Ryohei Otani sono rispettivamente i reclutatori Kaoru Tokugawa e Yasushi Jinbu.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it