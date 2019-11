Lokomotiv Mosca-Juventus: diretta streaming, tv. Le formazioni

All’RZD Arena di Mosca, Martedì 5 Novembre alle 21:00, si giocherà Lokomotiv Mosca-Juventus, match valido per la quarta giornata del girone D di Champions League.

Il Lokomotiv sta attraversando un periodo difficile della stagione, con la sconfitta in Champions contro la Juventus. Si è interrotta anche la serie di vittorie che in campionato stava valendo il primo posto per i russi. Dopo la partita con i bianconeri a Torino, infatti, la vittoria non è più arrivata. A 4 punti di distacco dalle prime due del girone (Juve e Atletico Madrid) il Lokomotiv giocherà d’orgoglio e tenterà in tutti i modi di fare risultato contro i bianconeri che all’andata li hanno battuti in rimonta.

Sarri vuole il primo posto

Se vuole ottenere il primo posto, la Juventus è obbligata a vincere in Russia. Dopo il match dell’andata – che ha visto come protagonista Dybala, autore di una doppietta -, la squadra di Maurizio Sarri ha dimostrato continuità di risultati anche in campionato battendo, nel derby della Mole, il Torino: partita nella quale il protagonista indiscusso è stato l’olandese De Ligt, poiché autore del gol che ha dato la vittoria e anche responsabile di un tocco di mano dentro l’area di rigore – più che dubbio – sullo 0-0.



La Juventus si presenta al match di Champion’ con tutto l’organico e il solo Chiellini ancora fermo in infermeria. Davanti Cristiano Ronaldo verrà affiancato a Dybala mentre Higuain, che ha dato il “la” al gol di Torino, aspetterà ancora il suo turno in panca. I bianconeri sono nettamente favoriti e alla caccia della qualificazione con due turni di anticipo: la vittoria è quotata dai bookmakers a 1,63.

Probabili formazioni

LOKOMOTIV MOSCA (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Corluka, Howedes, Idowu; Joao Mario, Barinov, Murilo, Krychowiak, Miranchuk; Eder.



ALLENATORE: Semin

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Samdro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala.



ALLENATORE: Sarri

Dove vedere la partita in tv o streaming

Lokomotiv Mosca-Juventus sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In streaming su Now TV e Sky GO.

