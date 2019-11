Stella Rossa-Tottenham: diretta streaming, tv. Le formazioni



Mercoledì 6 novembre alle ore 21:00, assisteremo al match valido per la quarta giornata del girone B di Champion’s League, Stella Rossa-Tottenham.



La Stella Rossa è all’ultima spiaggia per provare a qualificarsi tra le grandi della Champion’s League, dopo aver subito un pesantissimo 5-0 contro gli inglesi al Tottenham Hotspur Stadium, proverà a vendicare la partita di andata. Mentre in Europa gattona, la squadra serba in campionato vola, ha totalizzato la bellezza di 39 punti (13 vittorie e 1 sconfitta). La vittoria della squadra di Milojevic è quotata dai bookmakers 5,50.

Tottenham in bilico

Il Tottenham sta avendo un cammino altalenante sia in Champion’s League che in campionato, e cerca conferme già da questo mercoledì contro la Stella Rossa. La squadra di Pochettino deve ottenere la vittoria per assicurarsi la qualificazione al turno successivo.Si presenta al match con Kane e Vertonghen in dubbio, Lloris in infermeria. Un dato importante da sottolineare è che la vittoria per 5-0 alla terza giornata contro i serbi è stato il successo più ampio del Tottenham in una competizione europea. La vittoria degli inglesi è quotata dai bookmakers 1,69.

Probabili formazioni

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Degenek, Milunovic, Rodic; Canas, Vulic; Van La Parra, Marin, Garcia; Tomane.



ALLENATORE: Milojevic



TOTTENHAM (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Davynson, Davies; Sissoko, Winks; Eriksen, Alli, Son; Kane.



ALLENATORE: Pochettino

Dove vedere il match in tv e streaming

Stella Rossa-Tottenham sarà visibile su Sky Sport Uno e in streaming su Now TV e Sky GO.

