LASK-PSV Eindhoven: diretta streaming, TV e pronostico. Le formazioni

LASK-PSV Eindhoven: diretta streaming, TV e pronostico. Le formazioni

Alle ore 18:55 di giovedì 7 novembre si disputa LASK-PSV Eindhoven. La sfida è valida per la quarta giornata della fase a gironi di UEFA Europa League e andrà in scena al Linzer Stadion di Linz, in Austria. Il PSV è ancora imbattuto in Europa in questa stagione, il LASK non ha mai segnato contro squadre olandesi nei tre precedenti giocati.

LASK-PSV Eindhoven: diretta streaming e TV.

Sarà possibile vedere la partita LASK-PSV Eindhoven in TV su Sky Sport Collection (canale 205) grazie a Diretta Gol Europa League, un ping-pong tra vari campi collegati. Per gli abbonati alla Pay Tv britannica il match sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e su Now TV.

Forma e pronostico

Difficile esprimere un pronostico per LASK-PSV Eindhoven. Il LASK sta vivendo un grande periodo di forma in Bundesliga austriaca dove si trova in seconda posizione, a soli due punti dalla capolista Salisburgo. Gli austriaci hanno inanellato cinque vittorie consecutive negli ultimi cinque turni. In Europa League hanno ottenuto finora quattro punti e in caso di successo potrebbero proprio agganciare il PSV Eindhoven a quota sette. Gli olandesi, terzi in campionato, guidano al momento il gruppo D e un’eventuale vittoria significherebbe avvicinarsi decisamente alla qualificazione ai sedicesimi di finale.

Champions League: i risultati delle eurorivali delle italiane

LASK-PSV Eindhoven: probabili formazioni

In vista della sfida tra LASK e PSV, il tecnico degli austriaci Ismael dovrebbe affidarsi al solito 3-4-3 con Ranftl e Potzmann sugli esterni di centrocampo e Raguz come riferimento offensivo. L’allenatore del PSV, Mark van Bommel, dovrà fare ancora a meno di Hendrix e della baby stella Malen. A Viergever e Schwaab dovrebbero essere affidate le chiavi della difesa, in avanti ballottaggio tra Mitroglou e Gakpo.

Ecco le probabili formazioni di LASK-PSV Eindhoven:

LASK (3-4-3): Schlagel; Wiesinger, Trauner, Filipovic; Ranftl, Holland, Michorl, Potzmann; Goiginger, Raguz, Frieser. All.: Ismael.

PSV (4-3-3): Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Sadilek; Doan, Rosario, Gutierrez; Ihattaren, Gakpo, Bruma. All.: Van Bommel.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it