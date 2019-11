Chelsea-Ajax: diretta streaming, tv e pronostico. Le formazioni

Chelsea-Ajax: diretta tv, streaming

Sfida prevista per martedi 5 Novembre alle 21, quella fra Chelsea-Ajax allo Stamford Bridge. Gara importantissima per entrambe le squadre, visto la prima posizione che si contendono sul girone H. I Blues sono chiamati a conquistare i 3 punti contro gli olandesi per poter mettere una piccola ipoteca sul passaggio del turno.

Come si presentano entrambe le squadre

Il Chelsea guidato dal tecnico Frank Lampard, nell’ultimo turno di Premier ha sconfitto il Watford per 2-1 e ha ottenuto la quinta vittoria di fila, confermandosi al terzo posto in classifica. Blues che continuano il percorso in maniera impeccabile anche in Champions e hanno una grande opportunità per mettere la parola fine sul discorso qualificazione.

Anche l’Ajax si trova in un ottimo momento, visto le ultime 5 vittorie di fila e sopratutto dopo il 4-2 rifilato allo Zwolle. I ragazzi di Ten Hag sembrano in condizione di riuscire a vincere la seconda Eredivisie di fila. In Champions è tutta un’altra storia, visto che nel caso in cui gli olandesi non farebbero bottino pieno a Londra, il loro cammino potrebbe interrompersi.

Pronostico del match

Ci aspetta un match ricco di emozioni, giocato dando il tutto per tutto da entrambe le squadre, visto che chi la spunterà andrà agli ottavi di finale. Gol che non dovrebbero mancare dunque. Quote dei bookmakers danno i padroni di casa come favoriti a 1.95, il pareggio a 3,75 e la vittoria dell’Ajax a 3.70. Il pronostico di Chelsea-Ajax è molto incerto, ma ci si aspetta un grande passo in avanti per la squadra di Lampard, visto l’ottimo cammino portato avanti fin’ora sia in Premier che in Champions.

Chelsea-Ajax: probabili formazioni

Frank Lampard ha pensato ad un 4-2-3-1 in vista del match contro l’Ajax. In porta Arizzabalaga, davanti a lui per coprire la linea difensiva invece la coppia centrale Azpilicueta-Zouma e come terzini Tomori e Alonso. A centrocampo Jorginho e Kovacic con Willian, Mount e Pusilic alle spalle di Abraham.

Ajax di Teng Hag che risponde ai Blues alla stessa maniera, con un 4-2-3-1. Tra i pali Onana con Mazraoui, Veltman, Blind e Tagliafico a formare la difesa la difesa davanti a lui. In mezzo al campo Alvarez e Martinez con Neres, Van De Beek e Ziyech a sostegno dell’unica punta Tadic,

Chelsea (4-2-3-1): Arizzabalaga; Tomori, Azpilicueta, Zouma, Alonso; Jorginho, Kovacic; Willian, Pusilic; Abraham.

Ajax (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Alvarez, Martinez; Neres, Van De Beek, Ziyech; Tadic.

Champions League: i risultati delle eurorivali delle italiane

Chelsea-Ajax: diretta streaming e TV

Il match fra Chelsea-Ajax previsto per martedì 5 novembre 2019 ore 21, sarà visibile su Sky Sport.

