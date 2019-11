Belgravia: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Nel 2020 debutta su EPIX per gli USA e ITV per il Regno Unito una nuova serie tv: stiamo parlando di Belgravia. Lo show nasce da un’idea di Julian Fellowes (il quale è anche l’autore del romanzo su cui si basa la serie tv), mentre alla produzione troviamo la Carnival Films, conosciuta per aver lavorato a progetti del calibro di Downtown Abbey; la regia, infine, è stata affidata a John Alexander. La prima stagione conterrà solo 6 episodi; le riprese sono iniziate da qualche mese (precisamente ad aprile) e l’ambientazione ripercorre molte delle location vittoriane tra Londra, Edinburgo, Bath e il Northumberland. Philip Hill, responsabile dei prodotti drama di ITV ha espresso il suo entusiasmo per lo show prossimo all’esordio; di seguito la sua dichiarazione ufficiale:

“Siamo contenti di collaborare di nuovo con Julian Fellowes, Gareth Neame e la Carnival Films in vista della produzione di Belgravia per ITV. Si tratta di una storia di scandali e intrighi ambientata nella Londra del 1840 con alcuni personaggi meravigliosi che abbracciano due generazioni“

Per chi volesse scoprire qualcosa in più sulla serie, di seguito proponiamo il trailer del primo ciclo di episodi in lingua originale.

Trailer Prima Stagione Belgravia

Belgravia: la trama

Le 6 puntate di Belgravia ruotano intorno una serie di scandali accaduti durante il diciannovesimo secolo nella Londra di quegli anni. In particolare, protagonista assoluto di tali vicende, è il ceto altolocato. Gli eventi hanno inizio quando James e Annie Trenchards accettano l’invito a un ballo organizzato dalla duchessa di Richmond. Ci troviamo, precisamente, alla vigilia della battaglia di Waterloo (1815). 25 anni dopo scopriamo che quanto accaduto in quel ballo riverbera nei segreti indicibili degli invitati portando in sé conseguenze pericolose.

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono i protagonisti di Belgravia e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Philip Glenister e Tamsin Grieg vestono rispettivamente i panni dei coniugi James e Annie Trenchards; Richard Goulding e Emily Reid sono invece Oliver e Sophia, figli dei Trenchards; Alice Eve interpreta Susan, moglie di Oliver.

