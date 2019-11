Lanterna Verde: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Greg Berlanti, capo dell’arrowverse per The CW, ha annunciato di essere al lavoro su una nuova serie tv incentrata su un particolare supereroe: stiamo parlando di Lanterna Verde. Nonostante non ci siano molte informazioni al riguardo, pare che grazie a HBO Max il progetto stia finalmente prendendo vita e attualmente si sta lavorando alla sceneggiatura. Ricordiamo che, in riferimento alla nuova piattaforma streaming targata HBO, alcuni contenuti originali sono stati cancellati in favore di altri titoli: in particolare il tanto atteso prequel di Game Of Thrones ha visto la sua cancellazione, mentre invece, sempre sul mondo creato da George R. R. Martins è stato proposta una serie spin-off dal titolo House of the Dragon, incentrata, ovviamente, sulla famiglia Targaryen. Per quanto riguarda la data di uscita di Lanterna Verde c’è ancora da aspettare a lungo, considerando che la piattaforma HBO Max vedrà la luce nella primavera 2020. Tuttavia, considerando le tempistiche, è altamente probabile che la nuova serie tv sul supereroe, debutterà in un secondo momento. Ovviamente per la messa in onda sul suolo italiano, si parla di periodi più lunghi; anche se, fortunatamente, HBO ha prolungato il contratto con Sky per altri 5 anni, ragion per cui potremmo vedere il nuovo titolo su Lanterna Verde nel palinsesto di Sky non appena debutterà negli Stati Uniti. Non resta che attendere gli sviluppi al riguardo per avere altre informazioni sul futuro dello show.

Lanterna Verde: la trama

Come scritto poco sopra, al momento non ci sono anticipazioni su quella che sarà la trama di Lanterna Verde. Sappiamo che il progetto sta vedendo la luce dal lato della sceneggiatura e non resta che attendere, una volta terminato il lavoro, qualche news diffusa direttamente dalla produzione. Non appena avremo informazioni al riguardo, vi aggiorneremo.

Il Cast dello show

Ovviamente, anche sul cast le notizie sono pari a zero. C’è tuttavia da chiedersi se Ryan Reynolds, protagonista del film di Lanterna Verde targato 2011, possa prendere in considerazione l’idea di indossare nuovamente i panni dell’eroe. L’invito è quello di seguirci per scoprire qualche dettaglio in più in futuro.

