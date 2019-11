Auto Ibride e metano Europa 2019: classifica vendite per paesi

I dati parlano chiaro, per quanto riguarda le ibride, in Europa, da ovest a est, da nord a sud, le vendite sono ancora di un numero poco rilevante. Meglio vanno le auto Gpl e a Metano, il consumo in questi anni è diventata una delle componenti tenute più d’occhio, complice la crisi e l’innalzamento del prezzo di benzina e diesel, lo sa bene il nostro paese. Vediamo ora la classifica delle auto ad alimentazione non convenzionale del 2019.

Auto Ibride e metano Europa 2019: l’analisi dei dati ACEA

L’ACEA è l’associazione europea dei costruttori europei di automobili, secondo i suoi dati, le auto ad alimentazione alternativa hanno un andamento non omogeneo nelle vendite. Questa disomogeneità è visibile in tutti gli Stati membri. La diffusione delle auto elettriche e delle ibride è correlata al tenore di vita. Cosa significa? Nella metà degli Stati membri, la loro presenza è dell’1%, solo in quattro paesi la quota arriva al 2,5%. Questi tipi di vetture hanno un costo talvolta inaccessibile, è quindi normale che non si diffondano così velocemente. Tutto, nell’immediato futuro, dipenderà dal costo delle batterie, la componente più costosa allo stato attuale. Nell’Europa dell’est la quota di mercato delle elettriche è molto bassa, in Lettonia è dello 0,6% mentre in Polonia è dello 0,2%. Una fitta presenza di ibride ed elettriche la troviamo in Germania, un 2,5%, 67.504 unità.

Auto ibride e metano Europa 2019: la tendenza in Italia

Nonostante siano la terza e la quarta potenza industriale del continente europeo, l’Italia e la Spagna hanno una percentuale di vendita di ibride ed elettriche pari all’1%. Nel nostro paese sono molto diffusi i veicoli a gas, l’Italia insieme alla Germania ha il 74% dei veicoli a gas circolanti nell’Unione Europea. L’ACEA pone inoltre l’accento sulla mancanza di incentivi convincenti.

