Nuovo disco Lady Gaga: quando esce, significato e titoli canzoni

Il sesto album di Lady Gaga è ormai prossimo all’uscita, ma per ascoltarlo i suoi fans (i Little Monsters) dovranno aspettare il 2020. È questa la data di pubblicazione, come confermato da Universal Music durante una convention alcuni giorni fa.

Lady Gaga: il suo sesto album

È dal 21 Ottobre 2016 che la cantante italo-americana non pubblica un album. Il nuovo lavoro, previsto come detto nel 2020, dovrà raccogliere l’eredità di Joanne, il suo album numero 5. Il prossimo disco avrà il compito di far meglio di quest’ultimo: le vendite di Joanne non sono andate male – negli USA, ad esempio, ha debuttato al primo posto di Billboard 200, rendendo Lady Gaga l’unica artista in grado di piazzare quattro album consecutivamente in testa alla classifica dal 2010 -, ma non sono mancate le critiche negative, anche se l’accoglienza della critica è stata generalmente positiva.

Quale nome per l’album?

Al momento nulla è ufficiale, si sa solo che il disco uscirà l’anno prossimo: niente tracklist, quindi, e neppure il nome è stato svelato. A proposito del nome, qualche settimana fa si era sparsa la voce, originata da un post su Twitter della cantante, che sarebbe stato Adele, per onorare la sua famosa collega. Prima ancora, Roses era sembrato essere il titolo del sesto lavoro di Lady Gaga. Tutte false piste. Bisognerà attendere un altro po’ per sapere ufficialmente come si chiamerà.

Le prime voci ad Agosto

È da Agosto che i primi che hanno cominciato a diffondersi i primi rumors sulla possibile imminente uscita di un nuovo disco. In quel periodo Stefani Joanne Germanotta – è questo il vero nome dell’artista di New York – ha pubblicato una serie di Stories che annunciavano il suo ritorno in studio di registrazione per dare un erede a Joanne. L’anno scorso si era sparsa la voce dell’imminente pubblicazione di una nuova canzone, Frankensteined, ma era priva di fondamento e prontamente smentita dalla cantante stessa.

Dopo A Star Is Born, Lady Gaga al lavoro sul nuovo disco

Del resto, anche se si parlava da tempo di una nuova uscita, Lady Gaga è stata molto impegnata con il film A Star Is Born con Bradley Cooper, nel quale non solo ha interpretato il ruolo di protagonista, ma ne ha anche curato la colonna sonora, che ha avuto un ottimo riscontro: ha infatti debuttato al primo posto nella Billboard 200, diventando il quinto disco della cantante a debuttare al top della classifica. Solo dopo l’artista ha avuto tempo per mettersi al lavoro per il sesto album. I Little Monsters dovranno quindi avere pazienza qualche mese prima di correre ad ascoltare il nuovo disco di Lady Gaga.

