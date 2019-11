Rosenborg-Sporting: diretta streaming, TV e pronostico. Le formazioni

Per la quarta giornata il gruppo D della UEFA Europa League, oltre a LASK-PSV Eindhoven, prevede anche Rosenborg-Sporting. L’incontro inizierà giovedì 7 novembre alle ore 18:55 e verrà disputato al Lerkendal Stadion di Trondheim, in Norvegia.

Rosenborg-Sporting: diretta streaming e TV

Sky Sport offrirà l’incontro Rosenborg-Sporting all’interno di Diretta Gol Europa League, in onda dalle 18:50 circa sul canale Sky Sport Collection (canale 205 del satellite) e in streaming su Sky Go e Now TV.

Il pronostico

Nonostante la sfida si disputi in Norvegia, tutto lascia pensare che Rosenborg-Sporting si concluderà con un successo dei lusitani. I portoghesi sono già lontanissimi dalla capolista Benfica in campionato ma stanno facendo bene in Europa League. Attualmente occupano il secondo posto del girone con sei punti, ad una sola lunghezza di distanza dal PSV Eindhoven.

Il Rosenborg è invece ultimo, ancora inchiodato a quota zero punti. Un’ulteriore sconfitta significherebbe la matematica eliminazione dalla competizione. I norvegesi sono stati in grado di segnare una sola rete in tre partite, mentre i gol subiti ammontano a sei. All’andata il match terminò 1-0, decisiva la rete di Bolasie al 70′.

Probabili formazioni

Nel Rosenborg probabile chance da titolari per Konradsen e Jhonsen, fuori Asen e Akintola. A guidare il reparto offensivo sarà il norvegese Søderlund, ancora a secco di gol. Tra le fila dello Sporting non ci doverebbero essere grandi cambiamenti rispetto al match d’andata. L’unico ballottaggio riguarda Mathieu e Neto per affiancare Coates al centro della difesa. Un possibile passaggio al 4-2-3-1 potrebbe però tagliare fuori anche Luiz Phellype, con Vietto che andrebbe ad agire da riferimento offensivo.

Ecco dunque le probabili formazioni di Rosenborg-Sporting:

Rosenborg (4-3-3): Hansen; Hedenstad, Reginiussen, Hovland, Meling; Konradsen, Lundemo, Jensen; Johnsen, Søderlund, Adegbenro. All.: Horneland.

Sporting (4-2-3-1): Ribeiro; Rosier, Coates, Neto, Acuna; Doumbia, Wendel; Miguel Luis, Bruno Fernandes, Bolasie; Vietto. All.: Pontes.

