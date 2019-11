Consigli Fantacalcio 2019/20: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti



Siamo giunti ormai alle porte della dodicesima giornata di campionato di Serie A, e si vanno delineando già i migliori rendimenti fantacalcistici per ogni reparto di gioco, andiamo ad analizzarli.

Fantacalcio, portieri: Sirigu il salvatore

In porta al fantacalcio ci vuole sempre la sicurezza di un portiere che nonostante i gol presi prenda anche un buon voto, in cima a questa lista va d’obbligo Handanovic, portiere dell’Inter che ha subito solo 11 gol e con una media voto di 6,12. Ma il portiere con la media voto più alta è Sirigu che nonostante il numero di gol subiti tiene ancora a galla il suo Torino con parate mirabolanti. La sorpresa di quest’anno è il portiere del Verona Silvestri che tiene insieme ai suoi compagni la miglior difese a pari merito con la Juventus, ha una media voto di 6,32 e una media fantavoto di 5,41. Infine non si può fare a meno di parlare del turnover in casa bianconera tra Buffon e Szczesny, due sicurezze. Nella prossima giornata il portiere da schierare è assolutamente Handanovic in casa contro un Verona che sì ha la miglior difesa, ma ha uno dei peggiori attacchi di quest’anno.

Difensori: Bonucci statuario

Tra i difensori, quello che spicca è Bonucci, una sorprendente media fantavoto di 6,64 lo rende, per ora, il migliore della Serie A, con un gol fatto e due ammonizioni ricevute. Sempre più una certezza Acerbi che tiene ben salda la difesa della Lazio con una fantamedia di 6,55 e un gol fatto. Ma passiamo a quelli che sono l’essenza della difesa nel fantacalcio, i terzini. Kolarov in primis è il rigorista della Roma e porta bonus a volontà con assist e gol, già a quota 4 gol. Da citare, la sorpresa Hernandez del Milan, che asfalta quella fascia sinistra ogni partita curandosi spesso più della fase offensiva che di quella difensiva, nonostante ciò è a quota 2 gol e con una fantamedia di 7. Questa giornata sono da schierare: Acerbi, Gosens, Manolas, Skriniar, De Vrij e immancabilmente Kolarov.

Centrocampisti: Papu su tutti

Il Re del centrocampo è il Papu Gomez, sta disputando un girone di andata pauroso, viaggia sulla fantamedia di 8,27, ha già fatto 4 gol e 4 assist, oro per i fantallenatori. Se Gomez è il Re, Luis Alberto è il principe, autore di ben 7 assist e 1 gol, è una certezza di bonus, con una fantamedia di 7,32. La sorpresa di quest’anno sta incantando Firenze con una fantamedia di 7,64, stiamo parlando del giovanissimo Castrovilli, autore di 3 gol, 2 assist e prestazioni sontuose. Da schierare questa giornata Sensi se torna al meglio dall’infortunio, Zielinski che potrebbe tornare al gol contro il Genoa, Luis Alberto e Milinkovic-Savic contro il Lecce, e De Paul che sembra essere tornato al top della forma, contro la Spal.

Fantacalcio, attaccanti: Immobile incontrastato

Il migliore attaccante da schierare quest’anno, come lo è stato anche in passato, è Ciro Immobile, una fantamedia spaventosa da 10,91 grazie ai suoi 13 gol e 4 assist, è la certezza dei fantallenatori, gol assicurato ogni match. Un’altra certezza è il turnover bergamasco tra Muriel e Zapata, godono delle rispettive fantamedie 9,39 e 9,71. Romelu Lukaku con 9 gol in 11 partite è il miglior esordiente nella storia nerazzurra, solo Ronaldo Il Fenomeno ha fatto come lui fino ad ora, il belga vola con una fantamedia di 8,91. Questa giornata da schierare: Dzeko, Immobile, Lukaku, Lautaro, Milik, Cristiano Ronaldo.

