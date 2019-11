Crotone-Ascoli: diretta streaming, TV e pronostico. Le formazioni

L’anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie B è Crotone-Ascoli. Una sfida già importante tra due compagini che ambiscono ai piani alti della classifica. Teatro della sfida, in programma venerdì 8 novembre alle ore 21:00, sarà lo stadio Ezio Scida di Crotone.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match Crotone-Ascoli sarà visibile in diretta tv e streaming su DAZN. Anche la Rai offrirà l’evento in diretta in chiaro su Rai Sport e in streaming gratuito su Rai Play.

Il pronostico di Crotone-Ascoli

In Serie B regna un grande equilibrio: fatta eccezione per il Benevento già in fuga solitaria, la classifica è molto corta. Così appare difficile esprimere un pronostico per Crotone-Ascoli. I calabresi si trovano al sesto posto, distanti solo un punto dal Perugia secondo in classifica. L’Ascoli è invece ottavo con un solo punto in meno del Crotone. La sfida si preannuncia quindi molto equilibrata. Gli ospiti arrivano da una vittoria e due pareggi, e appaiono leggermente più in forma del Crotone, che nelle ultime due giornate ha collezionato invece due sconfitte.

Le probabili formazioni di Crotone-Ascoli

Per Crotone-Ascoli il tecnico dei rossoblu Stroppa sembra intenzionato ad apportare alcune modifiche alla formazione che è stata sconfitta dal Perugia nell’ultimo turno di campionato. Sembrano intoccabili il bomber Simy e il regista Barberis, così come Mustacchio, reduce da una doppietta. Potrebbe trovare una maglia da titolare Vido, ma occhio anche a Gomelt e Mazzotta.

Nell’Ascoli confermato Ninkovic sulla trequarti. In avanti Ardemagni dovrebbe essere affiancato da Scamacca, con Da Cruz che si accomoderebbe in panchina. Potrebbe tornate titolare anche Padoin.

Di seguito le probabili formazioni di Crotone-Ascoli:

Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Bellodi; Mustacchio, Benali, Barberis, Crociata, Mazzotta; Simy, Messias. All: Stroppa.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Gerbo, Valentini, Brosco, Pucino; Padoin, Piccinocchi, Petrucci; Ninkovic; Scamacca, Ardemagni. All: Zanetti.

