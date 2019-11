Rangers-Porto: diretta streaming, tv e pronostico. Le formazioni

Appuntamento fissato giovedì 7 novembre alle ore 21 per la sfida fra Rangers-Porto, gara che si giocherà all’Ibrox Stadium di Glasgow e che sarà valevole per la quarta giornata del girone G di Europa League. Partita importantissima per entrambe le squadre in un girone equilibratissimo guidato dallo Young Boys e chiuso dal Feyenoord. Tutto può ancora accadere.

Come si presentano le squadre

All’andata pareggio per 1-1 al Do Dragao, arrivato grazie alle reti di Luis Diaz per i lusitani e Morelos per gli scozzesi. La squadra di Steven Gerrard cercherà di vincere il match per potersi avvantaggiare nel discorso qualificazione. A 4 punti i Gers hanno vinto alla prima per 1-0 sul Feyenoord in casa, perso in Svizzera contro lo Young Boys e infine pareggiato proprio con il Porto. In campionato i ragazzi di Gerrard si trovano in testa alla classifica a pari merito (28 punti) degli eterni rivali cittadini del Celtic. in prima posizione a 28 punti alla pari del Celtic dopo undici turni.

Alla squadra di Sergio Conceiçao serve un successo che sarebbe fondamentale, in un girone nel quale i lusitani non riescono ad imporsi. Solamente 4 i punti ottenuti fin qui, arrivati grazie alla vittoria dell’esordio contro lo Young Boys e il pari nell’ultimo turno contro appunto i Rangers. In mezzo la sconfitta in casa del Feyenoord. In Primeira Liga, il Porto staziona in seconda posizione a -2 dal Benfica.

Le probabili formazioni di Rangers-Porto

Rangers (4-3-3): McGregor; Taverier, Goldson, Katic, Halliday; Davis, Arfield, Aribo; Ojo, Morelos, Kent.

Allenatore: Steven Gerrard

Porto (4-4-2): Marchesin; Corona, Pepe, Marcano, Telles; Diaz Marulanda, Uribe, Pereira, Otavio; Marega, Ze Luis.

Allenatore: Sergio Conceição

Le quote e il pronostico del match

Il match sarà molto probabilmente entusiasmante, con entrambe le compagini che daranno tutto per ottenere i tre punti. Per quanto riguarda le quote dei bookmakers, la vittoria del Rangers viene offerta a 2.80, il pareggio a 3,40 e la vittoria del Porto a 2.45. Probabile che la sfida riservi tanti gol, da qui le quote Over 2.5 a 1.85 e Goal a 1.65.

Dove vedere Rangers-Porto in diretta tv e streaming

Il match sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now TV.

