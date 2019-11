Noi siamo l’onda: trama, cast e anticipazioni serie tv

L’1 Novembre, insieme alla terza stagione di Atypical, Netflix si arricchisce di un nuovo titolo sul catalogo: stiamo parlando di Noi Siamo L’onda. Un periodo fortunato per le serie tv tedesche: dopo l’incredibile successo di Dark (che vedrà la luce del terzo e ultimo ciclo di episodi) e Come Vendere Droga Online (in fretta), questa volta la Germania torna sul colosso streaming con uno show basato sull’omonimo romanzo di Todd Strasser. I produttori esecutivi Christian Becker e Dennis Gansel non stanno più nella pelle e hanno espresso il loro entusiasmo sul progetto; ecco le loro parole:

“Non vediamo l’ora di produrre L’onda per Netflix e goderci la libertà creativa di poter trasformare questa potente e affascinante storia in una serie tedesca dal forte interesse globale. L’onda trasmette un messaggio più importante che mai, non solo in Germania, ma anche nel resto del mondo.“

Lo stesso Erik Barmack, vicepresidente dei contenuti internazionali di Netflix, si è dichiarato ottimista sullo show, aggiungendo:

“Siamo emozionati di annunciare la nostra terza serie originale tedesca. Basata sull’acclamato libro e film, L’onda ha tutto ciò che serve per emozionare gli spettatori. Grazie a Dark abbiamo già provato che la Germania sa portare a casa una storia di successo e fantastica. La combinazione di una trama potente e di un talentuoso team tedesco ci rendo entusiasti.“

Per chi non avesse ancora visionato gli episodi di Noi Siamo L’Onda, è disponibile un trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua italiana.

Trailer Prima Stagione Noi Siamo L’Onda

Noi siamo l’Onda: la trama

Un adattamento cinematografico del romanzo fu già proposto attraverso un cortometraggio. La trama, ispirata a fatti realmente accaduti nella California degli anni ’60, racconta le vicende di un professore di un liceo che fonda un movimento chiamato “l’Onda“. L’esperimento del professore aveva l’obbiettivo di spiegare ai suoi studenti come nascono le istituzioni sociali, ma tuttavia le cose ben presto iniziano a sfuggire di mano.

Nella serie tv la trama si sposta leggermente di focus: il leader del movimento, questa volta, sarà proprio uno studente, Tristan Broch che nel suo cuore coltiva il sogno di un futuro migliore. Nel tentativo di combattere la società, tuttavia, gli eventi prenderanno una piega negativa.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Noi Siamo L’Onda e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Luise Befort veste i panni di Lea Herst; Ludwig Simon nel ruolo di Tristan Broch; Michelle Barthel è Zazie Elsner; Daniel Friedl interpreta Hagen Lemmart; Mohamed Issa veste i panni di Rahim Hadad; Milena Tscharntke nel ruolo di Sophie.

