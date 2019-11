La famosa invasione degli orsi in Sicilia: trama e anticipazioni del film

La famosa invasione degli orsi in Sicilia è un adattamento cinematografico, in animazione tradizionale, dell’omonimo romanzo per ragazzi di Dino Buzzati, pubblicato nel 1945, a puntate, sul Corriere dei piccoli. Dopo una lavorazione di sei anni e la presentazione al Festival del Cinema di Cannes, sarà nelle sale a partire dal 7 novembre ed è distribuito da BIM Distribuzione.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia: un film per grandi e piccolini

La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia, diretto da Lorenzo Mattotti non è solo un cartone per i piccoli, ma anche per gli adulti: racconta la storia di Tonio, il figlio del re degli orsi, che un giorno viene rapito dai cacciatori nelle montagne della Sicilia comandati dal malvagio Granduca. Il re Leonzio decide così di invadere la pianura dove vivono gli umani e, con l’aiuto del suo esercito di orsi e di uno strano mago, riesce ad avere la meglio sul Granduca e a salvare suo figlio Tonio. Nonostante un primo momento di convivenza pacifica, ben presto Leonzio si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini, perché si sono lasciati corrompere dai vizi e desideri degli umani.

L’opera di Buzzati, scritta nel 1944 e pubblicata nel 1945, è caratterizzata da riferimenti e allusioni ai fatti bellici di quel periodo: la battaglia vede opporsi da una parte gli orsi, i buoni, dall’altra gli uomini, guidati da Granduca, tiranno che condivide parecchie caratteristiche in comune con i responsabili della Seconda Guerra Mondiale.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia: Cast e Doppiatori

Nella versione originale, quella italiana, troviamo un cast stellare di personaggi amati dal pubblico che hanno prestato la voce ai protagonisti del film. Troviamo infatti: Toni Servillo, Antonio Albanese, Linda Caridi, Maurizio Lombardi, Corrado Invernizzi, Alberto Boubakar Malanchino, Beppe Chierici, Roberto Ciufoli, Nicola Rignanese, Mino Caprio e Corrado Guzzanti.

Da ricordare l’importante partecipazione di Andrea Camilleri, nel ruolo del Vecchio Orso.

