Telepass A22 gratis: come richiederlo e che modulo utilizzare

Autostrada gratis in alcune fasce orarie, tra i caselli nord e sud di Trento, per un anno: la misura è entrata in vigore a partire dal primo novembre con l’obiettivo di snellire il traffico dovuto ai lavori in corso per la costruzione della nuova uscita di Campotrentino.

Telepass A22: autostrada gratis per un anno

Tra le 6 e le 9 e poi tra le 17 e le 20 dei giorni feriali il tratto compreso tra i caselli Trento Nord e Trento Sud e viceversa diventerà gratuito: basterà avere un telepass e, per chi non ce l’ha, richiederlo compilando un’apposita domanda. L’iniziativa è stata messa in campo dalla Provincia di Trento per evitare disagi e ingorghi dovuti ai lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Campotrentino, all’altezza di via del Commercio, che metterà in collegamento la tangenziale con via delle Bettine. Come si diceva, il suddetto tratto di A22 è gratuito dal primo novembre e resterà tale per un anno salvo proroghe che, tra l’altro, al momento non sono da escludere se l’esperienza si rivelerà positiva e continuerà a essere giustificata dalla contingenza.

Come fare per richiedere il telepass gratuito

Nonostante vi sia la possibilità di ottenere il telepass gratuito ormai da alcuni giorni, non tutti i pendolari sono stati correttamente informati sulle modalità con cui presentare richiesta. Detto ciò, è chiaro che chi già possiede un abbonamento telepass non dovrà fare richiesta per ottenere il passaggio tra i caselli nord e sud di Trento gratis, invece, per tutti gli altri è necessario o recarsi presso il Centro Servizi di Trento Nord oppure inviare una mail all’indirizzo urbanpass@autobrennero.it specificando il motivo della richiesta. In entrambi i casi bisogna presentare l’apposito modulo reperibile sul sito autobrennero.it. Una volta giunti sulla home del portale bisognerà accedere alla sezione “in viaggio” e poi cliccare su “pedaggio” e, infine, su “agevolazioni”.

