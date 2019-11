Inventing Anna: trama, cast e anticipazioni della serie tv in streaming

Netflix ha ordinato la produzione di una nuova serie tv: stiamo parlando di Inventing Anna. Lo show nasce da un’idea di Shonda Rhimes, nota al grande pubblico per aver creato prodotti del calibro di Grey’s Anatomy e Scandal. Al momento, la sua collaborazione con Netflix prevede lo sviluppo di 8 progetti, di cui solo altri due sono stati annunciati: Bridgerton e Notes on Love. Per il lavoro su Inventing Anna, Shonda Rhimes è stata ispirata da un particolare articolo di New York: How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, scritto dalla giornalista Jessica Pressler, nel quale si indaga sulla vita di un’artista della truffa che, insieme al suo partner, è stata in grado di derubare banche e uomini d’affari per tutta New York City. Catturata nel 2018, al momento sconta una salatissima pena in prigione. Sappiamo che la miniserie prevede un totale di 10 episodi, ma per quanto riguarda l’uscita sulla piattaforma streaming dovremo attendere che Netflix annunci ufficialmente la data della messa in onda. Ricordiamo che al momento il colosso streaming non offre più la possibilità di accedere al proprio catalogo per mezzo del mese di prova gratuita: per poter usufruire dei servizi del sito sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi a Netflix. Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più sulla trama e sul cast dello show.

Inventing Anna: la trama

Come su scritto la trama di Inventing Anna si basa su fatti realmente accaduti a New York. In particolare il periodo di caduta di Anna Delvey. La truffatrice è stata arrestata e la giornalista Vivian ingaggia una lotta contro il tempo per rispondere il prima possibile alla grande domanda del pubblico: qual è la vera identità di Anna Delvey. Procedendo nelle sue indagini, Vivian svilupperà un rapporto di amore-odio con la criminale.

Noi siamo l’onda: trama, cast e anticipazioni serie tv

Il Cast della Serie Tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di Inventing Anna e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Julia Garner e Anna Chlumsky vestono rispettivamente i panni delle protagoniste Anna Delvey e Vivian. Ad accompagnarle nel cast: Katie Lowes è Rachel, una follower di Anna ossessionata dal suo stile di vita; Laverne Cox nel ruolo di Kacy Duke, una life coach caduta preda di Anna; Alexis Floyd interpreta Neff, un aspirante regista.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it