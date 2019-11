Dove vedere Cagliari-Fiorentina in diretta streaming e in tv

Cagliari-Fiorentina, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena domenica 10 novembre alla Sardegna Arena di Cagliari, con fischio di inizio alle ore 12:30. I rossoblu navigano nelle zone nobili della classifica e con 21 punti occupano la sesta posizione. Con la convincente vittoria ottenuta a Bergamo contro l’Atalanta nello scorso turno di campionato, il Cagliari ha agganciato proprio la Dea in graduatoria, che adesso gli sta davanti solo per una maggiore differenza reti. La Fiorentina, dal canto suo, con 16 punti si trova in ottava posizione e sogna il colpaccio in Sardegna. I viola la scorsa giornata hanno ottenuto un punto in casa contro il Parma e dunque avranno sicuramente voglia di rilanciarsi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari

Da valutare ad Asseminello le condizioni di Ceppitelli, alle prese con una fascite plantare: pronto Klavan a farne le veci al centro della difesa, dove sugli esterni dovrebbero rivedersi dall’inizio Faragò e Pellegrini. In regia può tornare Cigarini, che dovrà superare la concorrenza di Oliva per una maglia. Qualora Castro fosse designato come trequartista titolare, si candiderebbe al ruolo di regista anche Nainggolan. Nandez e uno tra Rog e Ionita saranno le mezzali. Avanti Joao Pedro con Simeone.

Riecco Pezzella a guidare la difesa toscana, mentre è ancora fermo ai box Caceres. Per completare il terzetto difensivo con l’ argentino e Milenkovic, si giocano un posto Venuti e il giovane Ranieri. Arruolabile Lirola per la fascia destra, può vincere la concorrenza di Sottil e Ghezzal per partire titolare. Ancora squalificato Ribery, in attacco con Chiesa resta in pole Boateng a dispetto di Vlahovic.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen, Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Cigarini, Rog, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Venuti; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng

Dove vedere Cagliari-Fiorentina in diretta streaming e in tv

Il match sarà visibile in diretta ed esclusiva su DAZN sia in tv (canale 209 di Sky satellitare) che scaricando l’app.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it