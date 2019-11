Vitoria Guimaraes-Arsenal: diretta streaming, tv e pronostico. Le formazioni

Mercoledì 6 novembre assisteremo a Vitoria Guimaraes-Arsenal, uno dei match validi per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League. La partita del quarto turno del girone F, si giocherà alle 16:50 presso l’Estàdio D. Alfonso Henriques.

Come arrivano le due squadre

Il match di andata in casa dell’Arsenal ha visto i Gunners uscire vincitori per 3 a 2, conquistando 3 dei 9 punti ottenuti fino a ora. La partita promette tanti gol, considerando il numero di reti subite dai padroni di casa e quelle messe a segno dagli ospiti. Interessante constatare, però, che gli unici gol subiti dall’Arsenal nelle prime tre partite del girone, sono arrivati proprio nel match di andata contro i portoghesi. Che si assista a una prova di orgoglio da parte dei Guimaraes? Un successo infatti garantirebbe con netto anticipo la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Pronostico: 0-3 / 1-2

Le probabili formazioni di Vitoria Guimaraes-Arsenal

Considerati i nove punti e il passaggio del turno ormai al sicuro, probabilmente Emery riproporrà il giovane e promettente Martinelli attaccante già a quota tre gol in questa competizione. Incredibile come ormai i nuovi giocatori trovino spazio prima in Europa e solo in seguito in campionato.

Il Vitoria Guimaraes conta invece molti indisponibili per infortunio: Ola John, Joseph Amoah, André André, Alhassan Wakaso, Víctor García, Falaye Sacko, Miguel Oliveira, Jhonatan Luiz e Valerii Bondarenko, quasi nessuno comunque in campo nel match di andata contro i Gunners.

Vitoria Guimaraes (4-5-1): Silva; Hanin, Venâncio, Tapsoba, Rochinha; Davidson, Almeida, Agu, Poha, Edwards; Duarte.

Allenatore: Ivo Vieira



ARSENAL (4-2-3-1): Martinez; Bellerin, Mustafi, Holding, Kolasinac; Torreira, Willock; Pépé, Rowe, Saka; Martinelli.

Allenatore: Unai Emery

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Vitoria Guimaraes-Arsenal verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e Now TV.

