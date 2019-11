Brescia-Torino: diretta streaming, tv e pronostico. Le formazioni

Sabato 9 novembre alle ore 15:00 andrà in scena Brescia-Torino allo stadio Mario Rigamonti, in un match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2019/20. Le rondinelle cercheranno di migliorare la propria posizione in classifica dopo l’arrivo del nuovo allenatore Fabio Grosso. La squadra di Torino, nonostante la grande prestazione con la Juventus, non trova la vittoria dalla sfida con il Milan del 26 settembre scorso.

Come arriva alla partita il Brescia

La società del Brescia ha avuto una settimana molto movimentata, tra l’esonero di Corini e l’arrivo del nuovo tecnico, come detto Fabio Grosso, il quale ha svolto i suoi primi allenamenti iniziando a conoscere il gruppo a disposizione nel giro di pochi giorni. La Leonessa naviga nelle zone basse della classifica, precisamente in penultima posizione con 7 punti, 16 reti subite e 10 fatte. La vittoria manca dal 21 settembre contro l’Udinese.

Come arriva alla partita il Torino

La situazione in casa Torino è molto delicata: dopo un grande inizio di stagione, la squadra ha avuto un crollo e la panchina di Mazzarri è ora in bilico. Attualmente il Torino si trova in quattordicesima posizione con solo 11 punti, a +4 dalla salvezza. A risentire del momento difficile è anche il numero 9 Belotti, che non riesce più a trovare la via del gol.

Le probabili formazioni Brescia-Torino

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Romulo; Balotelli, Donnarumma

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Nkoulou; Aina, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Belotti, Verdi

Il pronostico del match

Due squadre in grande difficoltà si sfidano per tornare dopo tanto tempo alla vittoria. Il Brescia che con il cambio di panchina ha avuto poco tempo per preparare la partita, mentre il Torino sa di giocarsi il tutto per tutto in questa partita. Questa sfida potrebbe terminare con un pareggio che non accontenterebbe nessuno, ma i granata partono comunque leggermente favoriti rispetto ai padroni di casa.

Dove vedere Brescia-Torino in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

