Dudelange-Siviglia: diretta streaming, tv e pronostico. Le formazioni

Giovedì 7 novembre alle 18:55, presso lo stadio Josy Barthel, si giocherà Dudelange-Siviglia, partita valida per la quarta giornata del girone A di Europa League.

Dudelange-Siviglia: classifica del girone e stato di forma

Il Dudelange, 3 punti in classifica conquistati fino a ora, presenta la peggior difesa di questa Europa League, con 10 gol subiti e 5 segnati. Il Siviglia invece guida la classica con 9 punti, porta inviolata e 7 gol segnati all’attivo. Gli spagnoli cercano quindi la quarta vittoria consecutiva, contro una una squadra che cercherà di avere la meglio a tutti i costi nonostante parta nettamente svantaggiata sulla carta. Un solo punto separa i padroni di casa dal secondo posto e vincere questa partita vorrebbe dire essere ancora in corsa per la qualificazione alla fase successiva del torneo, anche se ovviamente dipenderà anche dal risultato di APOEL Nicosia-Qarabag. Quel che è certo è che dovrà essere una gara diversa da quella d’andata, che ha visto il Siviglia vincere 3-0.

Il pronostico del match

Sulla carta non dovrebbe esserci partita: il Siviglia gioca bene e si diverte e in più è da sottolineare il momento magico di Franco Vazquez, fantasista vecchia conoscenza della Seria A, che ha già segnato due gol al Dudelange nella gara d’andata, oltre a bucare anche l’Atletico Madrid nel weekend. Il pronostico non pende totalmente dalla parte del Siviglia solo per la probabile carica agonistica che porterà in campo la formazione lussemburghese: o vince o esce quasi sicuramente dalla competizione. Pronostico 1-0 primo tempo/ 1-1 secondo tempo.

Probabili formazioni Dudelange-Siviglia

Dudelange (4-3-3): Joubert; Lesquoy, Cools, Schnell, Bouchouari; Stolz, Morren, Bougrine; Bernier, Sinani, Lavie.

Allenatore: Bertrand Crasson.

Siviglia (3-1-4-2): Vaclík; Koundé, Diego Carlos, Gudelj; Banega; Jesus Navas, Vazquez, Torres, Reguilón; Ocampos, De Jong.

Allenatore: Julen Lopetegui.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Dudelange-Siviglia verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e NowTV.

