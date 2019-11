Juve Stabia-Benevento: diretta streaming, tv. Le formazioni



Sabato 9 novembre alle 15:00, si disputerà al Romeo Menti Juve Stabia-Benevento, match valido per la dodicesima giornata di Serie B.

Un’impresa per risalire la china

Al Menti di Castellammare di Stabia si affronteranno la prima e la penultima squadra del campionato cadetto in uno dei tanti derby campani. La Juve Stabia è reduce dalla sconfitta dell’Armando Picchi contro il Livorno per 2-1, partita vinta in rimonta e all’ultimo minuto dalla squadra amaranto. Proprio quando la gara sembrava essersi messa sul binario giusto per i gialloblu, che nelle ultime cinque partite avevano totalizzato la bellezza di 9 punti, ma il Livorno ha prima pareggiato con Agazzi e al 95esimo ha siglato la rete della vittoria con Marras.



Le vespe si presentano al match di sabato a completo organico, e con 10 punti in classifica dovranno tentare il tutto per tutto per fare punti contro la capolista. La vittoria della Juve Stabia è quotata dai bookmakers a 4.2, mentre il pareggio a 3.35, quote non troppo alte considerata la situazione di classifica.

Un’altra vittoria per la fuga

Continua la fuga per la capolista Benevento, che con 24 punti è a +5 sul Perugia di Massimo Oddo e contro lo Stabia non vuole perdere l’occasione di allungare sulle inseguitrici.



Nel match di domenica scorsa in casa contro l’Empoli, la squadra giallorossa ha dimostrato ancora una volta la sua supremazia vincendo 2-0 in totale scioltezza. I due gol di Tuia e Kragl sono stati segnati nella prima mezzora di gioco e da quel punto in poi la squadra di Inzaghi ha gestito alla perfezione il risultato portando a casa i tre punti. La vittoria del Benevento è quotata dai bookmakers a 1.9.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Benevento

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo; Fazio, Tonucci, Troest, Ricci; Calo, Calvano; Melara, Carlini, Canotto; Forte



Allenatore: Caserta



BENEVENTO (4-4-2): Montipo; Letizia, Caldirola, Tuia, Maggio; Tello, Viola, Schiattarella, Kragl; Sau, Coda



Allenatore: Inzaghi

Dove vedere Juve Stabia-Benevento in diretta streaming e tv

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv e streaming su DAZN.

