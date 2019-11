Perugia-Cittadella: diretta streaming, tv. Le formazioni





Si disputerà al Renato Curi, domenica 10 novembre alle 15, Perugia-Cittadella, match valido per la dodicesima giornata di Serie B.

Continua il cammino del Perugia

Il Perugia, dopo aver vinto l’importantissimo scontro diretto contro il Crotone, si è messo secondo in classifica a -5 dalla capolista Benevento e non sembra volersi fermare.



Nel match dell’Ezio Scida la squadra di Oddo ha dimostrato di meritare la Serie A più di chiunque altro, come il Benevento, vincendo per 3-2 contro l’ex seconda Crotone. Gli umbri per allungare sulle inseguitrici si affidano al suo bomber Iemmello (9 gol in 11 presenze) contro il Cittadella, sfida abbastanza pericolosa per i padroni di casa considerando che i veneti nonostante la posizione in classifica distano solo due punti. La vittoria del Perugia è quotata dai bookmakers a 1.9.

Cittadella lontana ma vicina

Malgrado la posizione in classifica, il Cittadella, si trova a ridosso della zona play-off e, come detto, a soli due punti dallo stesso Perugia, ovvero dalla zona promozione diretta.



La squadra di Venturato è reduce dal pareggio casalingo contro il Frosinone, uno 0-0 con pochissime emozioni. Con questo pareggio è stato ottenuto il terzo risultato positivo di fila, arrivati dopo la sconfitta contro il Cosenza, ma si è trattato dell’ennesima occasione mancata. Questo è dato soprattutto dal fatto che ci sono gravi carenze nel reparto offensivo, che deve assolutamente essere migliorato per provare il salto di categoria.



Contro il Perugia sarà una vera e propria prova di maturità, fare risultato è la cosa che conta. I bookmakers quotano il pareggio a 3.2, mentre la vittoria dei granata è quotata 4.4.

Le probabili formazioni di Perugia-Cittadella

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco; Mazzocchi, Balic, Carraro, Nicolussi, Di Chiara; Iemmello, Bonaiuto



Allenatore: Oddo



CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Rizzo, Adorni, Perticone, Ghiringhelli; Branca, Iori, Bussaglia; D’Urso; Diaw, Luppi.



Allenatore: Venturato

Dove vedere Perugia-Cittadella in diretta streaming e tv

Il match verrò trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN.

