Pisa-Spezia: diretta streaming, TV e pronostico. Le formazioni

Sabato 9 novembre alle ore 15:00, allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, si gioca Pisa-Spezia, incontro valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. La partita si preannuncia scoppiettante sia per la posizione di classifica, che per la rivalità che corre tra le due squadre ormai da tanti decenni. Anche per questi motivi la capienza dell’impianto toscano sarà maggiorata di circa 900 posti proprio in vista di questo match.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN.

Il pronostico di Pisa-Spezia

Il pronostico di questa partita è estremamente incerto. Dopo undici giornate infatti le due compagini si sono praticamente equivalse. La classifica ci dice che il Pisa si trova in tredicesima posizione e ha ottenuto sin qui tredici punti, mentre lo Spezia è leggermente più indietro, quindicesimo, con un solo punto in meno rispetto ai nerazzurri. Nell’ultimo turno di campionato il Pisa è stato pesantemente sconfitto per 3-0 dal Pescara, con lo Spezia che invece arriva da un pareggio interno senza reti contro il Chievo. Ad entrambe le squadre servirebbe la vittoria per cercare di risalire la china e guadagnare qualche posizione.

Le probabili formazioni di Pisa-Spezia

La batosta rimediata a Pescara dovrebbe indurre il tecnico del Pisa, Luca D’Angelo, a rivedere l’undici iniziale. A pagare dazio potrebbe essere l’attaccante Fabbro, che sarebbe sostituito da Masucci. Anche il modulo potrebbe cambiare: si va verso un 3-5-2 che escluderebbe il trequartista Siega, deludente nell’ultimo turno. La posizione di Belli sarà avanzata sull’esterno di centrocampo.

In occasione di questo importante scontro, l’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano non sembra intenzionato a rivoluzionare la propria squadra. In ballottaggio solo Ragusa e Federico Ricci, con il secondo favorito per una maglia da titolare. Qualche rischio anche per il centravanti Gudjohnsen che potrebbe accomodarsi in panchina e fare spazio a Gyasi, con Bidaoui che andrebbe a ricoprire il ruolo di prima punta.

Ecco dunque le probabili formazioni di Pisa-Spezia:

Pisa (3-5-2): Gori; Aya, Ingrosso, Benedetti; Belli, Verna, Gucher, Marin, Lisi; Marconi, Masucci. All: D’Angelo.

Spezia (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Ramos; Bartolomei, M.Ricci, Mora; F.Ricci, Bidaoui, Gyasi. All: Italiano.

