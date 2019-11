Inter-Verona: diretta streaming, tv e pronostico. Le formazioni

Sabato 9 novembre alle ore 18:00 andrà in scena il match valido per la dodicesima giornata di Seria A 2019/20 Inter-Verona allo stadio Giuseppe Meazza. Si tratta di due squadre che stanno vivendo un grande momento in campionato: la squadra di casa è in lotta per lo scudetto, mentre quella di trasferta, dopo aver vinto contro il Brescia, si trova in una posizione molto tranquilla in classifica.

Come arriva alla partita l’Inter

L’Inter sta vivendo un buon momento in campionato, ma nelle ultime partite hanno dovuto fare conto con la stanchezza sia mentale che fisica della rosa. Dopo l’ultima partita persa in rimonta in Champions League contro il Dortmund, il tecnico Antonio Conte nel post partita ha dichiarato: “È successo quello che è successo a Barcellona, anche peggio perché eravamo avanti di due gol. Dispiace, dovrei parlare delle stesse cose. Non me la sento di commentare il secondo tempo, ci sarebbero troppi alibi e attenuanti. Spero che queste partite facciano capire certe cose a chi le deve capire. Faccio fatica a rimproverare i ragazzi, li devo solo ringraziare per quello che stanno facendo. Mi dà fastidio aver compromesso la qualificazione, stasera per me è una ferita, spero che come la sento io la sentano tutti. Se la sentono tutti siamo già sulla buona strada”. Attualmente l’Inter è in seconda posizione in classifica con 28 punti.

Come arriva alla partita il Verona

La squadra di Juric è una delle rivelazioni del campionato e continua a stupire tutti con un gioco offensivo ben organizzato. Attualmente il Verona è in nona posizione con 15 punti 9 reti fatte e solamente 9 subite, migliore difesa insieme alla Juventus.

Le probabili formazioni di Inter-Verona

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Sensi, Barella, Asamoah; Lautaro, Lukaku

HELLAS VERONA(3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Stepinski

Il pronostico del match

L’Inter ha bisogno di continuare a vincere per seguire la corsa della Juventus, mentre il Verona vuole continuare a stupire tutti. Nonostante la stanchezza dei tanti impegni ravvicinati di queste ultime settimane, la Beneamata dovrebbe comunque riuscire a portar via la vittoria.

Dove vedere Inter-Verona in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

