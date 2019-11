Bayern Monaco-Borussia Dortmund: diretta streaming, TV e pronostico

La Bundesliga si appresta a vivere un turno infuocato. La sfida più attesa è senza ombra di dubbio Bayern Monaco-Borussia Dortmund, che si giocherà sabato 9 novembre alle ore 18:30 presso la favolosa Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Il Der Klassiker – nome con cui è nota la partita in Germania – si preannuncia incandescente. Il Bayern Monaco ha voglia di rivalsa, il Borussia Dortmund cerca conferme dopo le ultime buone prestazioni.

Dove vedere Bayern Monaco-Borussia Dortmund

L’attesa partita sarà visibile in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e in streaming su Sky Go e Now TV.

Il pronostico del match

Non è un periodo facile per il Bayern Monaco. La pesantissima sconfitta rimediata contro l’Eintracht nell’ultimo turno di campionato ha segnato la fine dell’esperienza del croato Niko Kovac sulla panchina dei campioni di Germania. In attesa di decidere chi sarà il nuovo allenatore, la squadra è stata affidata temporaneamente ad Hans Flick, collaboratore dell’ex allenatore dei bavaresi.

La compagine padrona di casa è apparsa fin qui non equilibrata tra i reparti, come testimoniano le sedici reti subite fino ad ora, decisamente troppe per una superpotenza del calcio mondiale. Neppure lo stato di grazia del centravanti Robert Lewandowski, sempre a segno nelle dieci giornate fin qui disputate, ha potuto evitare dei risultati al di sotto delle aspettative.

Questo è però un match importante anche per gli ospiti. Dopo l’affermazione di domenica scorsa contro il Wolfsburg e soprattutto successivamente alla rimonta in Champions League contro l’Inter, in casa Borussia Dortmund c’è grande entusiasmo. Il colpaccio all’Allianz Arena non è di certo un pensiero proibito per i ragazzi di Lucien Favre, attualmente al secondo posto in campionato e distanti solo tre punti dal Borussia Mönchengladbach capolista.

Probabilmente, come spesso accade, questa sarà una partita ricca di emozioni e gol su ogni fronte.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it