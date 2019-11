Atletico Madrid-Espanyol: diretta streaming, tv e pronostico. Le formazioni

Calcio d’inizio fissato per domenica 10 novembre alle ore 16 al Wanda Metropolitano per la sfida Atletico Madrid-Espanyol.

I colchoneros sono nettamente favoriti, essendo reduci da 11 risultati utili consecutivi in campionato, ma hanno anche messo insieme 4 pareggi nelle ultime cinque uscite e hanno bisogno della vittoria. L’Espanyol ha cominciato malissimo questo campionato in cui si trova al penultimo posto con soli 8 punti conquistati dopo 4 sconfitte nelle ultime cinque e due sole vittorie ottenute in 12 giornate di Liga.

LEGGI ANCHE: Prossimo turno Liga 2019/2020: orari partite e calendario giornata 13

Come si presentano entrambe le squadre

Atletico Madrid che si trova ad un solo punto di distanza dal terzetto di testa. I ragazzi di Simeone la settimana scorsa a Siviglia non sono andati oltre l’1-1 e adesso sono chiamati obbligatoriamente a conquistare i tre punti. Nonostante la testa della classifica disti pochi punti, i madrileni sono reduci da un brutto periodo nel quale hanno lasciato per strada punti importanti.

L’Espanyol versa in una situazione opposta rispetto ai padroni di casa. Reduci della sconfitta casalinga contro il Valencia per 2-1, nonostante giochino con ottimi risultati in Europa League, i Pericos hanno cominciato malissimo questo campionato. La classifica dice penultimo posto e perciò i catalani si ritrovano a dover combattere per riuscire a conquistare la salvezza, momentaneamente lontana tre punti. Riuscire a conquistare punti al Wanda Metropolitano non sarà per nulla una sfida semplice.

Il pronostico e le quote di Atletico Madrid-Espanyol

Il match potrebbe rappresentare un banco di prova determinante ai fini della permanenza di Pablo Machin sulla panchina dell’Espanyol: la posizione di classifica non consente un’altro accidentale passo falso. I padroni di casa non sono però disposti a concedere regali, visti anche i due punti pesantissimi che hanno perso contro il Siviglia, con anche un rigore sbagliato il quale si sarebbe potuto rivelare decisivo ai fini della vittoria.

Si prevede quindi una gara nella quale entrambe sono costrette a vincere, con i padroni di casa che punteranno, come sempre, al massimo risultato con il minimo sforzo. Infine, entrambe avranno sulle gambe le fatiche degli impegni europei.

Le quote dei bookmakers danno i padroni di casa come favoriti a 1.45, il pareggio a 3.90 e la vittoria dell’Espanyol a 8.65.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Espanyol

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Correa, Thomas, Koke, Saul; Costa, Morata.

Espanyol (5-3-2): Diego López; Pedrosa, David López, Bernardo, Naldo, Víctor Gómez; Melendo, Víctor Sánchez, Marc Roca; Vargas, Ferreyra.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN.

