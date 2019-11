Prossimo turno Liga 2019/2020: orari partite e calendario giornata 13

La Liga spagnola scende in campo per la tredicesima giornata di campionato. Il prossimo turno di Liga si giocherà tra venerdì 8 e domenica 10 novembre.

A circa un terzo della competizione è il Barcellona a guidare la classifica con 22 punti, inseguito da Real Madrid e Real Sociedad, anch’essi a quota 22 punti ma dietro per via del minor numero di gol fatti. A quota 21 troviamo invece l’Atletico Madrid di Simeone, ma la classifica è comunque ancora molto corta.

Prossimo turno Liga: orari partite

Tredicesima giornata che si apre venerdì 8 novembre alle 21:00 con Real Sociedad-Leganés. I padroni di casa, attualmente terzi, sono una delle rivelazioni di questa prima fase di campionato e con un successo balzerebbero provvisoriamente in testa alla classifica. Il Leganés è invece il fanalino di coda e ha di recente vissuto l’esonero del tecnico Mauricio Pellegrino, sostituito ad interim da Luis Cembranos prima dell’arrivo di Javier Aguirre.

La giornata di sabato si apre alle ore 13:00 con la sfida tra Alavés e Valladolid, seguita alle 16:00 da Valencia-Granada, partita questa che vale una posizione nei piani alti della classifica. Il prossimo turno di Liga si accenderà in serata quando scenderanno in campo Real Madrid e Barcellona. I blancos, alla ricerca della continuità e galvanizzati dal netto 6-0 inflitto al Galatasaray in Champions, voleranno nei Paesi Baschi per affrontare l’Eibar, con fischio d’inizio alle ore 18:30. Alle 21:00 sarà il turno dl Barcellona-Celta Vigo, con i catalani che cercano un successo per allontanare le prestazioni poco convincenti fornite nello scorso turno e in terreno europeo.

Domenica alle 12:00 è il momento di Mallorca-Villarreal. Padroni di casa a caccia di punti per allontanare la zona retrocessione, ospiti protagonisti fin qui di una buona annata e al momento in ottava posizione. Due ore dopo ecco in campo l’Athletic Bilbao, che al San Mames riceve l’insidioso Levante, capace di stendere il Barça per 3-1 sabato scorso. L’Atletico Madrid di Diego Simeone scende invece in campo alle ore 16:00 contro l’Espanyol per interrompere un momento di flessione che si protrae ormai da alcune settimane. Chiudono il turno di Liga la sfida Getafe-Osasuna (ore 18:30) e il derby andaluso tra Real Betis e Siviglia, in programma alle 21:00.

Calendario giornata 13

Di seguito il calendario completo del prossimo turno di Liga 2019/2020:

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

Real Sociedad-Leganés – 21:00

SABATO 9 NOVEMBRE

Alavés-Valladolid – 13:00

Valencia-Granada – 16:00

Eibar-Real Madrid – 18:30

Barcellona-Celta Vigo – 21:00

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Mallorca-Villarreal – 12:00

Athletic Bilbao-Levante – 14:00

Atletico Madrid-Espanyol – 16:00

Getafe-Osasuna – 18:30

Real Betis-Siviglia – 21:00

