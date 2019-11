Prossimo turno Ligue 1 2019-2020: orari partite e calendario giornata 13

Venerdì 8 novembre si apre il tredicesimo turno di Ligue 1 2019-2020, massimo campionato di calcio francese a livello professionistico che vede fin qui il dominio incontrastato del Paris Saint-Germain.

Ligue 1, la situazione in classifica

La classifica vede una situazione ancore non ben definita, senza tenere in conto la squadra allenata da Tuchel. Solo 7 punti separano la zona retrocessione dall’Europa League e qualche partita giocata bene o male potrebbe cambiare o confermare le sorti di una qualsiasi squadra. Nulla ha ancora preso forma. Il Paris Saint-Germain, intanto, guida la classifica con con un distacco di 7 punti dal secondo posto grazie anche al contributo di Mauro Icardi.

Prossimo turno Ligue 1: il programma del sabato

Le partite si svolgeranno l’8, il 9 e il 10 novembre. Vediamo in che ordine.

Venerdì 8 alle 20:45 il Nizza affronterà il Bordeaux all’Allianz Riviera. I padroni di casa hanno finalmente ottenuto una vittorie nell’ultima partita, dopo quattro sconfitte consecutive tra campionato e coppa di Francia. Il Bordeaux viene invece da due vittorie consecutive.



Si prosegue Sabato 9 alle 17:30 con Stade Brest-Paris Saint-Germain. Il Brest ha vinto quattro delle ultime cinque partite disputate, inclusa quella in Coppa di Francia, potendo vantare quindi uno stato di forma importante. Ha però perso l’ultima partita di campionato. Il PSG viene da una delle tre sconfitte stagionali in campionato e certamente non vorrà ripetersi.

Alle 20:00, presso lo Stade de la Meinau si giocherà Strasburgo-Nimes. Si tratta di due squadre entrambe coinvolte nella lotta per non retrocedere aventi rispettivamente 12 e 11 punti. Gli ospiti vengono però da una vittoria per 3-0 e non perdono dallo scorso 29 settembre.

Stesso orario per il Monaco, che allo Stade Louis II affronterà il Dijon. Partita interessante che vede due squadre molto vicine tra loro, separate attualmente da soli tre punti di distacco (15 il Monaco, 12 il Dijon).

Prevista in contemporanea anche Reims-Angers, che si terrà presso lo Stade Auguste-Delaune. Entrambe le squadre inseguono a sorpresa il PSG: i padroni di casa con 18 punti, gli ospiti in maniera po’ più convinta con 20. Qualche passo falso ha ovviamente impedito che un avvicinamento eccessivo. Questo match sarà importante per stabilire se una delle due squadre, specialmente gli Angers che sono più sopra, potranno ancora inseguire.

Medesima ora e contemporaneità per Lille-Metz. La partita, che si terrà allo Stade Pierre-Mauroy, promette molti gol, viste le tante reti subite dagli ospiti e quelle segnate dai padroni di casa, favoriti per la vittoria.

Prossimo turno Ligue 1: il programma della domenica

Il programma di Domenica 10 prevede alle 15:00 Rennes-Amiens, che si giocherà al Roazhon Park. Uno solo è il punto a dividere le due squadre.

Si prosegue alle 17:00 con Montpellier-Tolosa presso lo Stade de la Mosson, partita che vede sfavorita la formazione ospite, in quando penultima. Ma la classifica è ancora corta e basare un pronostico su di essa potrebbe essere azzardato



In contemporanea troveremo anche Nantes- Saint-Étienne si terrà presso lo Stade de la Beaujoire. Anche queste due formazioni inseguono la vetta, rispettivamente con 19 e 18 punti. Una vittoria conferirebbe loro maggior fiducia



A chiudere l’intero turno alle 20:00 ci pensa un grande classico del calcio francese, ovvero Marsiglia-Lione. Partita agguerrita che vedrà confrontarsi due formazioni che hanno sempre dato spettacolo ogni volta che si sono affrontate. L’ultima volta è finita 3-0 per l’OL



Dove seguire le partite in diretta tv e streaming

L’intero turno verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN.

