Xiaomi Mi CC9 Pro: prezzo, specifiche batteria e caratteristiche

Le aspettative per il Mi CC9 Pro è uno dei più attesi smartphone del momento. Nelle scorse settimane ci sono state conferme anche circa il suo arrivo in Europa. Nelle ultime ore le conferme hanno riguardo invece il processore, lo Snapdragon 730G. Ma quali sono le specifiche tecniche di questo dispositivo mobile? Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Xioami Mi CC9 Pro: le specifiche tecniche

L’azienda cinese si è pronunciata sul processore. Con una anticipazione ha svelato non solo il nome ma anche l’incremento di prestazioni che porterà. Fino al 100% in più in termini di utilizzo dell’intelligenza artificiale, più 25% per la GPU e 35% in più per la CPU. CC9 Pro sarà la variante cinese del Mi Note 10. Oltre al processore, le novità più interessanti riguardano il comparto fotografico. Anteriormente sarà confermata con molta probabilità il sensore unico da 32 megapixel mentre, sul retro, ci sarà una penta camera, ben cinque sensori dedicati. La lente principale sarà da 108 megapixel, le altre avranno una grandezza minore, al momento le loro caratteristiche non sono confermate. Il pannello principale sarà un display OLED con risoluzione Full hd+.

Xiaomi Mi CC9 Pro: ricarica rapida e super batteria

Stando alle indiscrezioni la batteria del Mi CC9 Pro sarà molto capiente. La grandezza della batteria è stimata attorno ai 5260 mAh. La casa cinese ha previsto anche il supporto alla ricarica rapida definita Mi Charge Turbo, la cui potenza sarà di 30 w circa. Sempre Xiaomi assicura che ci vorranno solamente 30 minuti per ricaricare il 58% del dispositivo. Sul social network Weibo sono emersi alcuni scatti che proverebbero la grande qualità della fotocamera del nuovo device. Tuttavia è ancora presto per fare considerazioni. Si dovrà aspettare un altro po’ prima che lo smartphone arrivi sul nostro mercato, dato che arriverà prima in Cina.

Francesco Somma

