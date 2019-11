TikTok smartphone: caratteristiche, prezzo e scheda tecnica in Cina

Il suo nome, ufficialmente, sarà Smartisan Nut Pro 3. Lo smartphone debutterà in Cina e a dire il vero ha scarse possibilità di arrivare nel nostro paese. Il design è nuovo rispetto a molti dispositivi mobili presenti sul mercato, il “case”, ad esempio, assomiglia molto a quello degli iPhone 4 e 5, squadrato e accattivante. Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche del device.

TikTok smartphone: quali sono le caratteristiche del device targato Bytedance

La società (Bytedance) che produrrà questo smartphone è la stessa che ha rilasciato l’app più in voga del momento, TikTok. Di recente infatti Bytedance ha acquisito Smartisan. Storicamente ci sono stati dei precedenti simili, l’HTC ChaCha venne battezzato Facebook Phone, dato che aveva un tasto dedicato. Questo device sarà ideale per l’app ma non avrà pulsanti né loghi dedicati. Le specifiche tecniche a dire il vero non sono per niente male. Basti pensare che il comparto fotografico ha come obiettivo principale un sensore da 48 megapixel e ben altri due di grandezza minore. Vediamo ora nel dettaglio la componente hardware.

TikTok smartphone: la componente hardware

Lo schermo ha una diagonale da 6,39″, la tecnologia del display è quella AMOLED. Il pannello supporta anche il sensore di impronte digitali, integrato. Il processore sarà il potente e performante Snapdragon 855 Plus con una dotazione di RAM compresa tra gli 8 e i 12 GB. Per quanto concerne la memoria interna, quest’ultima sarà da 128 o 256 GB. A sostenere i consumi ci sarà una batteria da 4000 mAh. Il prezzo del dispositivo sarà di 370 euro per la versione 8/128 e di 410 euro per la variante più equipaggiata, la 12/256. Circa i tagli non c’è ancora certezza. Lo smartphone quasi certamente non arriverà in Italia e sarà ottenibile solo attraverso il mercato d’importazione.

