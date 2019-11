Leicester-Arsenal: diretta streaming, tv. Le formazioni





Sabato 9 novembre alle 18:30, si giocherà al King Power Stadium Leicester-Arsenal, partita valida per la dodicesima giornata di Premier League.

Una vittoria per tornare a credere nelle favole

Perché non tornare a credere delle favole? Il Leicester si trova al terzo posto con 23 punti, a -8 dalla capolista Liverpool, che questa giornata affronterà la diretta inseguitrice, il Manchester City. Le Foxes devono assolutamente vincere e approfittare del risultato tra le prime due per tornare a fare paura alle grandi inglesi.



Nell’ultimo turno di Premier, la squadra di Rodgers ha vinto per due reti a zero contro il Crystal Palace grazie alle reti di Soyuncu e del solito Vardy. Tra i protagonisti anche James Maddison: tocchi di classe e una serie di invenzioni da grande giocatore. Il dato più importante da tener d’occhio è che il Leicester è un mix perfetto nei suoi reparti, ha la miglior difesa e il secondo miglior attacco del campionato. Come non menzionare il cannoniere inglese Jamie Vardy, che si è preso la leadership della classifica marcatori con 10 gol in 11 partite.



Contro l’Arsenal sarà un vero e proprio big match ricco di colpi scena e di spettacolo, con i padroni di casa dati come leggeri favoriti La vittoria del Leicester è quotata a 2,05 dai bookmakers.

I Gunners sparano a salve

L’Arsenal sta attraversando un periodo abbastanza complicato in campionato: basti pensare che nelle ultime tre partite sono stati totalizzati solamente due punti in sfide sicuramente alla portata per la qualità dei giocatori a disposizione.



Sabato scorso contro il Wolverhampton il match era partito benissimo con il gol di Aubameyang nella prima mezzora di gioco. La squadra di Emery, però, pecca ancora nel dover chiudere le partite e riesce a gestire il vantaggio. Infatti il pareggio degli ospiti si è concretizza nel secondo tempo con Jimenez.



Al King Power Stadium i Gunners sono obbligati a fare risultato se vogliono cominciare a risalire la china, perché il margine di punti che li tiene distanti dalla zona Champions League è già di sei punti. La vittoria dell’Arsenal è quotata a 3,55, mentre il pareggio a 3,70.

Le probabili formazioni di Leicester-Arsenal

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Evans, Soyuncu, Chillwell; Ndidi; Maddison, Perez, Tielemans, Barnes; Vardy

Allenatore: Rodgers



ARSENAL (4-3-1-2): Leno; Sokratis, David Luiz, Chambers, Tierney; Guendouzi, Torreira, Ceballos; Ozil; Aubameyang, Lacazette



Allenatore: Emery

Dove vedere Leicester-Arsenal in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e Now TV.

